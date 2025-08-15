به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی ظهر جمعه در خطبههای نماز جمعه با اشاره به تلاش دو کشور جمهوری آذربایجان و ارمنستان برای حل مشکل کریدور زنگزور، گفت: ایران از حل این مناقشه استقبال میکند اما با هر آنچه امنیت مرزهای کشور را تهدید کند، برخورد میکند.
وی با اشاره به اینکه حفظ امنیت مرزهای کشور خط قرمز ماست، افزود: ایران اجازه نخواهد داد امنیت ایران به خطر بیافتد و ایران اجازه نخواهد داد حتی یک وجب از امنیت مرزهایش تغییر کند و مسئولان سیاسی و دولت در این زمینه مقاومت خواهند کرد.
امام جمعه ارومیه همچنین با اشاره به سالروز ۲۶ مرداد، ورود آزادگان به میهن در سال ۱۳۶۹ را یادآور شد و گفت: آزادگان با مقاومت خود، ملت ایران را سربلند کردند و به دنیا نشان دادند که هرگز در مقابل دشمنان سر خم نمیکنند.
وی در ادامه با اشاره به روز وقف، آن را امری حسنه و ماندگار دانست و گفت: ثواب این امر پس از مرگ نیز به انسان میرسد لذا باید فرهنگ وقف در جامعه بیش از پیش ترویج شود.
حجت الاسلام قریشی همچنین به اجتماع بزرگ اربعین اشاره کرد و گفت: امسال نیز خیل عظیمی از مردم در این اجتماع شرکت کردند؛ اجتماعی که نمایش قدرت عظیم اهل بیت (ع) است و در هیچ نقطهای از جهان مشابه ندارد.
نماینده ولی فقیه در استان اظهار کرد: پیادهروی اربعین درسهایی همچون ایثار و گذشت، عزتمداری و غیرت دینی، صبر و استقامت و محبت و برادری را به همراه دارد که باید در طول سال مورد توجه قرار گیرد.
