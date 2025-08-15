  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۱۷

بازگشت ۴۵۶۸ زائر از مرز شلمچه به کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج-معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد از بازگشت ۴ هزار و ۵۶۸ زائر از مرز شلمچه به این استان خبر داد.

مهرجو فرخی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: تا به امروز ۴ هزار و ۵۶۸ زائر از مرز شلمچه به مناطق مختلف استان بازگشتند.

وی اظهار کرد: این تعداد زائر از طریق ۴۷ دستگاه اتوبوس که ۱۵۱ به صورت چرخشی انجام داده‌اند انجام شده است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: ۲ دستگاه کامیون اهدایی شرکت هلال ترابر خاورمیانه نیز در حال جا به جایی مواکب استان از مرز شلمچه به استان هستند.

وی تاکید کرد: پیش بینی می‌شود تا پایان روز ۲۵ مرداد ماه همه زائران و مواکب این استان از مرز شلمچه به مناطق مختلف استان برگشت داده شوند.

فرخی اضافه کرد: هیچ مشکلی از نظر حمل و نقل عمومی برای جا به جایی زائران از مرز به استان وجود ندارد.

