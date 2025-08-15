۹۰ درصد خودروهای شخصی از مهران خارج شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد شرفی ظهر جمعه در بازدید هوایی از پایانه مرزی مهران و پارکینگ اربعین اظهار کرد: امسال شاهد یکی از منظمترین، منطقیترین و قانونمندترین راهپیماییهای اربعین بودیم.
وی با اشاره به وضعیت بازگشت زائران از مرز مهران بیان کرد: همانطور که مشاهده میشود، حدود ۱۰ درصد از خودروهای شخصی زائران همچنان در پارکینگ اربعین مهران باقی ماندهاند. در حال حاضر، اتوبوسهای کافی برای ارائه خدمات به زائران بازگشته از عتبات عالیات در این پایانه آماده هستند.
سردار شرفی در خصوص آمار زائران اربعین گفت: تاکنون ۳ میلیون و ۳۲۰ هزار نفر از زائران برای تشرف به عتبات عالیات عزیمت کردهاند که از این تعداد، ۳ میلیون نفر به کشور بازگشتهاند.
رئیس قرارگاه اربعین فراجا افزود: با توجه به اینکه پیشبینی میشود ۳۰۰ هزار نفر از ۶۰۰ هزار زائر باقی مانده از پایانه مهران وارد کشور شوند و از این تعداد، ۱۵۰ هزار نفر متقاضی استفاده از اتوبوس باشند، جای نگرانی نیست و اتوبوس به اندازه کافی در اختیار زائران قرار دارد.
سردار شرفی از تمامی دستاندرکاران و خادمان اربعین تقدیر کرد و اظهار داشت: از تلاشها و زحمات همه همکاران در راهنمایی و رانندگی، فرماندهی انتظامی استانهای مرزی، فرماندهان محترم سنگرهای مرزی و مرزبانیهای استانها، فرماندهان پلیسها، و همه مسئولین استانی از جمله استانداران، مدیران کل، اعضای شورای اداری و شورای تأمین کشور، وزیر کشور و سایر دست اندرکاران تشکر و قدردانی میکنم.
