https://mehrnews.com/x38MGx ۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۵۳ کد خبر 6561125 استانها ایلام استانها ایلام ۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۲۰:۵۳ ازدحام و شلوغی موج بازگشت زوار اربعین در پایانه برکت مهران ایلام - فیلمی از ازدحام و شلوغی موج بازگشت زوار اربعین در پایانه برکت مهران را مشاهده کنید. دریافت 92 MB فیلم: مجتبی کاور کد خبر 6561125 کپی شد برچسبها مرز مهران اربعین حسینی ایلام
