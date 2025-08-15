چتر آمادگی سازمان مدیریت بحران در آیین جاماندگان اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، صمیم مرادی روزبهانی معاون آمادگی و عملیات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران درباره اقدامات سازمان مدیریت بحران شهر تهران در مراسم آئینی جاماندگان اربعین که روز پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۴ برگزار شد، گفت: علاوه بر سازمان، دستگاه‌های دیگری مانند جمعیت هلال احمر، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، اورژانس و شرکت شهر سالم به ارائه خدمات پرداختند.

مرادی روزبهانی افزود: پیش از برگزاری مراسم، نقشه‌های برآورد ظرفیت جمعیتی مسیرهای مراسم و محل استقرار تیم‌های امدادی، درمانی و انتظامی را تهیه شد تا خدمات به بهترین شکل ممکن ارائه شود.

وی گفت: همچنین بازدیدهای HSE پیش و حین مراسم انجام شد تا مسائل مربوط به سلامت، ایمنی و محیط زیست به دقت بررسی و رفع شوند. محل‌های خروج اضطراری و جانمایی استیج‌ها نیز بر اساس این بررسی‌ها تعیین شدند. برهمین اساس بیش از ۲۷۰۰ موضوع عدم تطبیق ایمنی شناسایی شد که با تلاش کارشناسان HSE برطرف شد.

مرادی روزبهانی ادامه داد: در طول مراسم، تیم عملیاتی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با استقرار خودروی فرماندهی سیار (EOC) و حضور رابطان دستگاه‌های امدادی ، هماهنگی عملیات را به صورت مستمر انجام دادند. مرکز هماهنگی عملیات اضطراری شهر تهران (EOC) نیز از قبل مراسم و تا ساعاتی پس از پایان آن فعال خواهد بود.

وی اظهار داشت: علاوه بر این، بیش از ۱۰۰ نفر از نیروهای دوطلب مردمی دوام سازمان نیز در غرفه‌های ساماندهی گمشدگان حضور داشتند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، سریعاً به شرکت‌کنندگان کمک کنند و در نهایت ۳۶ نفر گمشده با تلاش گروه‌های دوام به آغوش خانواده‌ها بازگشتند.

مرادی روزبهانی عنوان کرد: در این مراسم جمعیت هلال احمر با اعزام ۵۴۵ امدادگر و همچنین ۶۰ دستگاه خودرو امدادی، حضور فعال و گسترده‌ای در مراسم داشت. بر اساس گزارش‌های اولیه، ۲۲ مورد مراجعه به هلال احمر ثبت شده که ۲۱ نفر به صورت سرپایی درمان شدند و یک نفر نیز به اورژانس تحویل داده شد. همچنین ۱۲۰ تست فشار خون در طول مراسم انجام شد.

معاون آمادگی و عملیات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اضافه کرد: اورژانس با حضور ۲۹۱ تکنسین و کارشناس، دو بالگرد امداد هوایی، ۳۹ آمبولانس، ۵۳ موتورلانس و آمبولانس و اتوبوس آمبولانس، خدمات لازم را ارائه کرد. سازمان آتش‌نشانی نیز با ۹۰ خودرو و ۱۹۷ آتش‌نشان در محل حاضر بود و شرکت شهر سالم نیز با دو آمبولانس و چهار تکنسین اورژانس در دو نقطه از مسیر مراسم مستقر شدند.