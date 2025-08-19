به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد خانی در نشست خبری با اصحاب رسانه خراسان شمالی که صبح سه شنبه در حسینیه شهدای بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مطالبات جدی قرارگاه مسجد، حمایت از سند پشتیبانی و پیگیری اجرای سند هفتم توسعه در بخش گسترش و ساماندهی مساجد است.
وی با اشاره به اینکه ۷ منطقه در بجنورد فاقد مسجد هستند، افزود: در حال حاضر مسئله بیمه خدام مساجد یکی از دغدغههای اصلی ما است؛ از مجموع ۳۷۰ خادم رسمی استان، بیمه ۲۰ نفر در سال جاری قطع شده است.
حجت الاسلام خانی با بیان ضرورت تکریم کنشگران مسجدی و برگزاری دورههای آموزشی برای مدیران و فعالان مساجد، گفت: امسال همایش «مسجد شایسته» با حضور بیش از ۷۰۰ نفر از ارکان مساجد برگزار میشود و همچنین روز جمعه هفته جاری پس از نماز جمعه در تمامی شهرستانهای استان، راهپیمایی حمایت از مسجدالاقصی برگزار خواهد شد.
امین عاملیپور سرپرست کانونهای فرهنگی و هنری مساجد خراسان شمالی نیز در این نشست به اجرای برنامههای فرهنگی اشاره کرد و ادامه داد: طرح «شمس توس»، کمک به ۵۳ مسجد بینراهی و تکریم نوجوانان مسجدی در دستور کار قرار گرفته است. بهمنظور تحقق دغدغه رهبر معظم انقلاب در خصوص اقامه نمازهای پنجگانه در مساجد، یکی از مساجد بجنورد بهزودی به صورت ۲۴ ساعته در خدمت نمازگزاران خواهد بود.
وی افزود: در مناطقی از استان که مسجد وجود ندارد و تنها حسینیه فعال است، کانون فرهنگی و هنری نیز تشکیل خواهد شد.
نظر شما