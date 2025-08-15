نگاهی به موانع توسعه خراسان شمالی؛ فرصت سوزی یا فرصت سازی

خبرگزاری مهر، گروه استانها - محدثه جوان دلویی: مردادماه سال ۱۳۸۳ بنا به تصمیمات مسئولان وقت، استان خراسان برای توزیع عادلانه منابع و توسعه به سه استان، خراسان شمالی و جنوبی و رضوی تقسیم شد و خراسان شمالی هویت مستقلی به خود گرفت.
اما بعد ۲۱ سال با وجود پتانسیلهای فراوان، این استان همچنان با چالشهایی در زیرساختهای راههای ارتباطی، امکانات، صنعت و توسعه روبروست. خراسان شمالی با گسترهای ۲۸۴۳۴ کیلومتر مربعی، در شمال شرق ایران واقع شده وبا کشور ترکمنستان مرز مشترک دارد و همجوار استانهای خراسان رضوی، سمنان و گلستان است. گذشته، چالشها و وضعیت اقتصاد، کشاورزی، صنعت و فرهنگ و بهداشت را در دهه دوم عمر استان با دو کارشناس بررسی کردیم.
فاصله خراسان شمالی با استان ایده آل
احمد عابدی فعال اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان میکند: باید همه جانبه این موضوع مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و ضعفها و کاستیها بر کارهای انجام شده در این دو دهه می چربد.
عابدی میگوید: ۲۱ سال پیش، این خطه با هدف توسعه متوازن، تمرکززدایی از مرکز استان خراسان بزرگ و توجه بیشتر به ظرفیتهای بومی، به عنوان یک استان مستقل متولد شد.
وی تاکید میکند: پروژههای راهسازی، ارتقای جایگاه دانشگاهها، رشد نسبی مراکز درمانی و تلاشهایی برای جذب سرمایهگذار، بخشی از کارنامه ۲۱ ساله استان خراسان شمالی است.
این فعال اجتماعی خراسان شمالی میگوید: با این وجود در مقایسه با استانهای نو پای دیگر، هنوز بسیاری از شهرها و روستاهای خراسان شمالی در زمینههای خدمات رفاهی، زیرساختی، بهداشت و آموزش نیاز به تلاش ساعی و نگاه جدی مسئولان دارد.
بیکاری و مهاجرت جوانان خراسان شمالی
وی به پدیده مهاجرت گسترده جوانان خراسان شمالی به استانهای برخوردار اشاره و بیان میکند: این موضوع یکی از شاخصهای نگرانکننده توسعهنیافتگی است.
عابدی با تاکید بر اینکه اقتصاد استان خراسان شمالی همچنان وابسته به منابع اولیه مانند کشاورزی و دامداری سنتی است، تصریح میکند: اگر بخواهیم اوضاع صنایع را بررسی کنیم به این موضوع میرسیم که صنایع کوچک، اغلب نیمهفعال یا غیرفعال شدند و با بیکاری جوانان رو به رو هستیم
او یکی از عوامل مهم کندی رشد استان را در عدم ثبات مدیریت، انتصابات غیرتخصصی و کمتوجهی به نیروهای بومی میداند و تاکید میکند: ما هنوز نتوانستهایم هویتی مستقل داشته باشیم.
این فعال اجتماعی به موضوع جذب گردشگر هم اشاره و تصریح میکند: در حالی که تنوع قومی و فرهنگی استان خراسان شمالی میتواند به عاملی برای جذب گردشگر و تقویت همبستگی تبدیل شود، متأسفانه شاهد نگاههای حاشیهای در این زمینه هستیم.
وی میافزاید: تا زمانی که این سرمایه اجتماعی به رسمیت شناخته نشود، توسعه متوازن نیز محقق نخواهد شد.
نباید استان فرصتهای از دست رفته شویم
عابدی خاطر نشان میکند: اکنون زمان آن است که نه با شعار، که با ارزیابی دقیق عملکردها، بازتعریف اولویتها و شنیدن صدای مردم، راهی تازه گشوده شود.
او ادامه میدهد: خراسان شمالی ظرفیت و فرصت مناسبی دارد تا به استان ایدهآل تبدیل شود، اما با روند فعلی، این فرصتها یکییکی از دست میروند. نقشه راه آینده باید بر مبنای مشارکت واقعی مردم، توسعه متوازن، نگاه عدالتمحور و اتکا بر ظرفیتهای بومی نوشته شود. تا خراسان شمالی، در ۳۰ سالگیاش، دیگر استان فرصتهای از دسترفته نباشد.
یک کارشناس مدیریت و برنامه ریزی در گفتگو با خبرنگار مهر کیفیت و کمیت راههای ارتباطی از جمله جاده، راهآهن، فرودگاه، دسترسی به آب سالم، برق، گاز، اینترنت پرسرعت، و مراکز درمانی در بحث زیرساختها را مورد توجه قرار میدهد و عنوان میکند: دلایل متعددی میتواند منجر به عدم توسعه شایسته و بایسته یک استان شود.
وی اضافه میکند: دور بودن از مراکز اقتصادی و سیاسی، عدم تخصیص بودجه کافی، یا نامناسب بودن طرحهای توسعهای، خشکسالی، زلزله، یا سایر بلایای طبیعی که میتواند منجر به مغفول ماندن ظرفیتهای خراسان شمالی شود.
این کارشناس مدیریت و برنامهریزی ادامه میدهد: برای رفع این معضلات نیازمند برنامهریزی دقیق، سرمایهگذاری هدفمند، و مشارکت فعال همه ذینفعان دولت، بخش خصوصی، و مردم هستیم.
نظر شما