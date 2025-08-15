  1. استانها
  2. کردستان
۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۲۲

مردم و مسئولان با همدلی به پیشبرد پروژه‌ها کمک کنند

مردم و مسئولان با همدلی به پیشبرد پروژه‌ها کمک کنند

دیواندره_ امام جمعه دیواندره گفت: خدمتی که برای رضای خدا انجام شود، عبادتی ارزشمند است و باید مردم و مسئولان با همکاری و همدلی برای پیشرفت شهرستان گام بردارند و به پیشبرد پروژه‌ها کمک کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا حاج جلال مرادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، پس از توصیه نمازگزاران به تقوا، از برگزارکنندگان موکب‌های شهرستانی برای خدمت به زائران اربعین حسینی قدردانی و برای آنان آرزوی اجر معنوی کرد.

امام جمعه دیواندره با اشاره به محکومیت طرح موسوم به «اسرائیل بزرگ» و اشغال کامل غزه توسط رژیم صهیونیستی، افزود: این رؤیا هرگز تعبیر نخواهد شد، چرا که ملت ایران نیز با جمع‌آوری کمک‌های مالی در مساجد و روستاها، در جهاد مالی علیه صهیونیست‌ها حضور فعال داشته‌اند که جای تقدیر دارد.

ماموستا مرادی با انتخاب موضوع «خدمت به خلق» به عنوان محور خطبه‌ها گفت: خدمت به مردم، عملی پسندیده و پذیرفته شده است، اما ارزش آن به نیت و انگیزه بستگی دارد و خدمت برای رضای خدا، عبادتی عظیم و موجب قرب الهی است، اما خدمت برای شهرت یا منافع دنیوی، ارزشی ندارد.

وی با استناد به آیات قرآن کریم از جمله الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ… (بقره: ۲۷۴) و تَعاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَی، تأکید کرد: بیش از صد آیه درباره انفاق، احسان و نیکوکاری در قرآن آمده و همگی بر اخلاص در نیت و رضای خداوند تأکید دارند.

امام جمعه دیواندره افزود: تعاون و همکاری مردم با مسئولان، همانند همیاری حضرت ابراهیم (ع) و حضرت اسماعیل (ع) در بنای کعبه، یا اتحاد مسلمانان در حفر خندق در غزوه احزاب، می‌تواند هر مانعی را از پیش رو بردارد و مسئولان باید قدردان مردم باشند و مردم نیز در پیشبرد پروژه‌ها و اهداف خدمت‌رسانی، یار و یاور مسئولان باشند.

وی با اشاره به داستان ذوالقرنین در قرآن کریم، گفت: همان‌طور که ذوالقرنین با یاری مردم سد محکمی در برابر یأجوج و مأجوج بنا کرد، امروز نیز اتحاد مردم و مسئولان می‌تواند سد محکمی در برابر مشکلات و تهدیدها ایجاد کند.

ماموستا مرادی در پایان خاطرنشان کرد: رهبری معظم انقلاب فرموده‌اند که مسئول تراز انقلاب، خدمتگزار مردم است؛ بنابراین همه ما باید با الگو گرفتن از سیره پیامبر اکرم (ص)، در سخت‌ترین شرایط در کنار مردم باشیم.

