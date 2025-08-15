به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا حاج جلال مرادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، پس از توصیه نمازگزاران به تقوا، از برگزارکنندگان موکب‌های شهرستانی برای خدمت به زائران اربعین حسینی قدردانی و برای آنان آرزوی اجر معنوی کرد.

امام جمعه دیواندره با اشاره به محکومیت طرح موسوم به «اسرائیل بزرگ» و اشغال کامل غزه توسط رژیم صهیونیستی، افزود: این رؤیا هرگز تعبیر نخواهد شد، چرا که ملت ایران نیز با جمع‌آوری کمک‌های مالی در مساجد و روستاها، در جهاد مالی علیه صهیونیست‌ها حضور فعال داشته‌اند که جای تقدیر دارد.

ماموستا مرادی با انتخاب موضوع «خدمت به خلق» به عنوان محور خطبه‌ها گفت: خدمت به مردم، عملی پسندیده و پذیرفته شده است، اما ارزش آن به نیت و انگیزه بستگی دارد و خدمت برای رضای خدا، عبادتی عظیم و موجب قرب الهی است، اما خدمت برای شهرت یا منافع دنیوی، ارزشی ندارد.

وی با استناد به آیات قرآن کریم از جمله الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ… (بقره: ۲۷۴) و تَعاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَی، تأکید کرد: بیش از صد آیه درباره انفاق، احسان و نیکوکاری در قرآن آمده و همگی بر اخلاص در نیت و رضای خداوند تأکید دارند.

امام جمعه دیواندره افزود: تعاون و همکاری مردم با مسئولان، همانند همیاری حضرت ابراهیم (ع) و حضرت اسماعیل (ع) در بنای کعبه، یا اتحاد مسلمانان در حفر خندق در غزوه احزاب، می‌تواند هر مانعی را از پیش رو بردارد و مسئولان باید قدردان مردم باشند و مردم نیز در پیشبرد پروژه‌ها و اهداف خدمت‌رسانی، یار و یاور مسئولان باشند.

وی با اشاره به داستان ذوالقرنین در قرآن کریم، گفت: همان‌طور که ذوالقرنین با یاری مردم سد محکمی در برابر یأجوج و مأجوج بنا کرد، امروز نیز اتحاد مردم و مسئولان می‌تواند سد محکمی در برابر مشکلات و تهدیدها ایجاد کند.

ماموستا مرادی در پایان خاطرنشان کرد: رهبری معظم انقلاب فرموده‌اند که مسئول تراز انقلاب، خدمتگزار مردم است؛ بنابراین همه ما باید با الگو گرفتن از سیره پیامبر اکرم (ص)، در سخت‌ترین شرایط در کنار مردم باشیم.