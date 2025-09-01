  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۱۸

سفر معاون محمود عباس به ریاض

سفر معاون محمود عباس به ریاض

منابع فلسطینی اعلام کردند که معاون رئیس تشکیلات خودگردان به عربستان سفر کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری وفا، حسین الشیخ، معاون رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به منظور انجام رایزنی و هماهنگی مواضع با سران عربستان، به ریاض سفر کرده است.

محورهای مذاکرات معاون محمود عباس با مقامات عربستان، پرونده‌های سیاسی دارای اهمیت مشترک از جمله تحولات مربوط به مسأله فلسطین، تلاش‌های انجام شده برای توقف تجاوز رژیم صهیونیستی به ملت فلسطین، تحولات قریب الوقوع در پرونده به رسمیت شناختن کشور فلسطین در سپتامبر آتی و راه‌های تقویت موضع یکپارچه کشورهای عربی برای مقابله با چالش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی جاری عنوان شده است.

خبرگزاری وفا اعلام کرد که این سفر در چارچوب ارتباط مستمر میان فلسطین و عربستان و هماهنگی مداوم برای حمایت از حقوق مشروع ملت فلسطین و در راس آن تشکیل کشور مستقل به پایتختی قدس انجام می‌شود.

کد خبر 6576360

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها