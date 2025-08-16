به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی (امان) پس از عملیات طوفان الاقصی که مقاومت فلسطین در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ انجام داد، اقدام به تأسیس یگانی کرد که از عناصر اطلاعاتی تشکیل شده و مسئولیت آن جعل ادله و دروغهایی برای توجیه و پوشش حقوقی و رسانهای در نسلکشی صهیونیستها علیه نوار غزه است.
این یگان توجه ویژهای به روزنامه نگاران دارد و تلاش دارد از هر بهانه واهی برای توجیه هدف قرار دادن و کشتار آنها استفاده کند.
یگان «مشروعیت بخشی» در چارچوب اداره اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی (امان) پس از عملیات طوفان الاقصی تأسیس شد. یووال آبراهام، روزنامهنگار میدانی صهیونیست، در ۱۲ اوت ۲۰۲۵ از طریق پستی در پلتفرم ایکس فاش کرد که رژیم صهیونیستی این یگان را تشکیل داده است. این هسته اطلاعاتی شامل عناصری است که وظیفه آنها مشروعیت بخشی به عملیات هدف قرار دادن و ترور غیرنظامیان و روزنامهنگاران در نوار غزه است.
این گروه همزمان با افزایش محکومیتهای بینالمللی علیه کشتارهایی که ارتش اسرائیل علیه غیرنظامیان در نوار غزه، به ویژه کودکان و زنان، مرتکب شد و همچنین حمله به روزنامه نگاران فلسطینی فعالیت خود را بیش از پیش تشدید کرده است.
مأموریتهای یگان «مشروعیت بخشی»
یگان مشروعیت بخشی، در پی تشدید فروپاشی وجهه کابینه و ارتش رژیم صهیونیستی مأموریت دارد جایگاه ارتش صهیونیستی را در برابر افکار عمومی بینالمللی بهبود بخشد. آنها اینگونه ادعا میکنند که عناصر ارتش، فقط افراد مقاومت را هدف قرار میدهند.
این یگان همچنین برای توجیه کشتارهایی که ارتش علیه غیرنظامیان فلسطینی در نوار غزه مرتکب میشود، تلاش میکند و سعی دارد اطلاعات و روایتهایی را جعل کند تا به جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی در غزه مشروعیت بدهد و رفتارهای نظامیان صهیونیست را منطبق با قوانین بینالمللی قلمداد کند.
هدف این یگان فقط متقاعد کردن افکار عمومی داخل رژیم صهیونیستی نیست، بلکه شامل مقابله با انتقادهای جهانی از رژیم صهیونیستی با گسترش این توجیهات جعلی و فریب افکار عمومی و جلوگیری از محاکمه سرکردگان رژیم صهیونیستی است.
وظایف این هسته همچنین شامل موارد زیر است:
- نظارت بر پرتاب موشکها از سوی مقاومت فلسطین و ادعای سقوط آنها در نوار غزه به اشتباه و آسیب رساندن به غزه نشینان یا ادعای استفاده از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی.
- توجیه حمله به روزنامهنگاران فلسطینی و دیگر تجاوزهای ارتش رژیم صهیونیستی.
- جستجوی روزنامهنگاران ساکن غزه و طرح ادعای وابستگی آنها به جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) یا گردانهای قسام به عنوان شاخه نظامی حماس تا حمله به آنها را توجیه کند.
ارتش رژیم صهیونیستی اطلاعات حساس را در اختیار این هسته قرار داده و از سایر نهادهای اطلاعاتی خواسته است که هرگونه مطلبی را که به تلاشهای تبلیغاتی و رسانهای یگان مذکور کمک میکند، را در اختیار آن قرار دهند.
نمونه تلاشهای یگان مشروعیت بخشی
در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۳، اولین وظایف این هسته پس از بمباران بیمارستان المعمدانی در شهر غزه توسط جنگندههای رژیم صهیونیست آغاز شد که منجر به شهادت بیش از ۵۰۰ فلسطینی شد که بیشتر آنها زنان و کودکانی بودند که بیمارستان را پناهگاه امن خود قرار داده بودند. در آن زمان، مقامات اسرائیلی ادعا کردند که انفجار ناشی از موشکی بود که توسط جنبش جهاد اسلامی پرتاب شده بوده و تعداد کشته شدگان بسیار کمتر است.
روز بعد از کشتار، ارتش صهیونیستی یک فایل صوتی را منتشر کرد که ادعا میشد مکالمه تلفنی است که «یگان مشروعیت» در عملیات شنود اطلاعاتی خود پیدا کرده است. صهیونیستها ادعا کردند که این مکالمه بین دو عضو جنبش حماس است که در شلیک اشتباه این موشک، جنبش جهاد اسلامی را مقصر میدانند.
یووال آبراهام روزنامهنگار صهیونیست معتقد است که اعضای این یگان زمان زیادی را صرف جستجو برای روزنامهنگاران با هدف ارتباط دادن آنها به مقاومت میکنند تا کشتار آنها را توجیه کنند. انس الشریف، خبرنگار شهید شبکه الجزیره در نوار غزه، از برجستهترین روزنامهنگارانی است که این یگان در یک کمپین تحریکآمیز گسترده به مقابله با او پرداخت. آویخای ادرعی، سخنگوی ارتش اسرائیل، برجستهترین چهره این کمپین بود.
ادرعی با صدور بیانیهای در این زمینه مدعی شد که اسناد قدیمی را پیدا کرده که وابستگی او به جنبش حماس را از سال ۲۰۱۳ نشان میدهد. این گروه تلاشهای مشابهی در مورد حمزه وائل الدحدوح، روزنامهنگاری که در ۷ ژانویه ۲۰۲۴ به همراه همکارش مصطفی ثریا به شهادت رسید، انجام داد.
به گفته آبراهام، همین سازوکار علیه ۲۳۸ روزنامهنگار که اسرائیل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آنها را هدف قرار داده است، به کار گرفته شده است.
این گروه همچنین برای توجیه حمله وحشیانه ارتش اسرائیل به بیمارستانها و مدارس و بمباران آنها در طول نسلکشی در غزه، ادعاهای مشابهی نظیر استفاده از آنها به عنوان مقرهای نظامی مقاومت فلسطین، مطرح کرد.
