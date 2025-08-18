برکناری چند مقام ارشد امنیتی و سیاسی در عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی، دستورات پادشاهی جدیدی مبنی بر برخی تغییرات در میان مقامات ارشد نظامی و سیاسی این کشور را صادر کرد.

بر اساس یکی از این دستورها، طلال بن عبدالله بن ترکی العتیبی مشاور وزیر دفاع عربستان سعودی از سمت خود برکنار شد.

پادشاه عربستان همچنین غسان بن عبدالرحمن الشبل مشاور دبیرخانه شورای وزیران عربستان سعودی را نیز از سمت خود برکنار کرد.

محمد بن حمد الماضی رئیس مؤسسه عمومی صنایع نظامی عربستان سعودی دیگر شخصیت عالی رتبه نظامی این کشور است که در تغییرات جدید از سوی پادشاه عربستان برکنار شده است. هنوز دستورات جدید برای انتصاب جایگزین‌های این افراد صادر نشده است.

وزارت دفاع عربستان در حال حاضر در اختیار خالد بن سلمان فرزند سلمان بن عبدالعزیز است. این وزارتخانه یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در عربستان به شمار می‌رود و پیش از وی، محمد بن سلمان ولیعهد کنونی عربستان سرپرستی این وزارتخانه را بر عهده داشته است. سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان نیز در دوران ولایت عهدی خود مسئول این وزارتخانه بوده است.