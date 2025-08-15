یک میلیون و ۳۰۰ هزار زائر اربعین از مرز مهران وارد کشور شدند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر جمعه در پایانه برکت اظهار داشت: در ایام اربعین حسینی، پایانه مرزی شهید سلیمانی در نقطه صفر مرزی، شاهد ورود باشکوه زائران حسینی به خاک پاک میهن اسلامی است. تمامی امکانات و تمهیدات لازم برای بازگشت ایمن و آسوده زائران اندیشیده شده است.

وی بیان کرد: همانطور که در تصاویر مشاهده می‌شود، مواکب (ایستگاه‌های صلواتی) همچنان با شور و اشتیاق به زائران خدمت‌رسانی کرده و از آنان پذیرایی می‌کنند. در پایانه مرزی و در مسیر ورود زائران، گروه‌های آب‌رسانی و پذیرایی با ارائه آب خنک، یخ، شربت و شیرینی از خیل عظیم مشتاقان استقبال می‌کنند.

وی افزود: در حوزه حمل و نقل، بیش از ۸۰۰ دستگاه اتوبوس در پایانه شهید سلیمانی آماده جابجایی زائران به پایانه برکت، پارکینگ اربعین و سایر پارکینگ‌های شهر هستند.

استاندار ایلام ادامه داد: در پایانه برکت نیز، اتوبوس‌های کافی برای انتقال زائران به سراسر کشور در دسترس است. از ابتدای طرح بازگشت زوار، بیش از ۱۱ هزار دستگاه اتوبوس در این پایانه مسافرگیری کرده و زائران را به شهرهای مقصدشان منتقل کرده‌اند.

وی بیان کرد: به طور متوسط، روزانه حدود یک هزار و ۲۰۰ دستگاه اتوبوس در پایانه برکت فعالیت می‌کنند که معادل جابجایی ۳۵ تا ۴۵ هزار نفر در شبانه‌روز است. در حال حاضر، ۹۶۰ دستگاه اتوبوس در پایانه مستقر بوده و ۴۰ دستگاه دیگر نیز در مسیر رسیدن به پایانه هستند.

وی تصریح کرد: از ابتدای ماه صفر تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از مرز مهران تردد داشته‌اند و از این تعداد، یک میلیون و ۵۳۰ هزار نفر از کشور خارج و یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر پس از شرکت در مراسم اربعین، به میهن بازگشته‌اند.

کرمی اضافه کرد: از بامداد امروز تا این لحظه، ۹۴ هزار نفر در مرز مهران تردد کرده‌اند.

استاندار ایلام بیان کرد: بر اساس مصوبه ستاد اربعین استان، خدمت‌رسانی دستگاه‌های امدادی، خدمات‌رسان و مواکب تا پایان سفر ادامه خواهد یافت. مردم استان ایلام، به عنوان خادمان زائران سیدالشهدا (ع)، با تمام توان و عشق و علاقه از زائران پذیرایی کرده و افتخار میزبانی را بر خود می‌دانند.