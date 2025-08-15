https://mehrnews.com/x38MGC ۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۰۰ کد خبر 6561129 استانها ایلام استانها ایلام ۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۰۰ فعالیت مواکب در مرز مهران در موج بازگشت زوار اربعین حسینی ایلام - فیلمی از فعالیت مواکب در مرز مهران در موج بازگشت زوار اربعین حسینی را مشاهده کنید. دریافت 153 MB فیلم: مجتبی کاور کد خبر 6561129 کپی شد مطالب مرتبط یک میلیون و ۳۰۰ هزار زائر اربعین از مرز مهران وارد کشور شدند کاهش فوتی و مجروحان زائران اربعین ۱۴۰۴ پیادهروی اربعین چهره ایلام را بهخوبی در سطح کشور معرفی کرده است برچسبها مرز مهران اربعین 1404 ایلام
