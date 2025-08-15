به گزارش خبرنگار مهر، حسن عبودی مزرعی عصر امروز جمعه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به فعالیت‌های جمعیت هلال احمر در دو حوزه درمانی و امدادی در طرح اربعین حسینی (ع) به تشریح خدمت رسانی‌های این جمعیت به بیش از ۳۱ هزار و۹۰۰ نفر در دو قرارگاه عملیاتی امداد و نجات در پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه ،۱۵ پست امدادی در محورهای منتهی به مرزهای زمینی استان ،۲۴ پایگاه عملیاتی بین شهری و همچنین ۳ مرکز درمانگاهی در کشور عراق در مسیرهای منتهی به نقاط صفر مرزی پرداخت.

عبودی مزرعی در حوزه درمان به بخشی از خدمات پزشکی و پیراپزشکی ارائه شده در ۳ مرکز درمانی این جمعیت که به همت کادر درمان داوطلب خدمت در بخش درمان اضطراری هلال‌احمر خوزستان اشاره وگفت: بیش از ۱۴ هزار و۵۰۰ نفر خدمات پزشکی نظیر معاینه و بستری موقت بیماران با مشکلات تنفسی، قلبی عروقی، گوارشی، کلیوی، چشمی، پوستی، تروما و گرما زدگی دریافت کرده‌اند.

وی افزود: داروهای تجویز شده توسط پزشکان در این مراکز نیز به صورت رایگان در اختیار بیماران قرار گرفته است. او در ادامه اظهار داشت علاوه بر خدمات پزشکی ،۳ هزار ۱۰۰ نفر نیز از خدمات پیراپزشکی شامل نوار قلب، اکسیژن و سرم تراپی، بخیه و تزریقات است، استفاده کرده‌اند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان خوزستان به بخش دیگری از خدمت رسانی‌های این جمعیت به زائران پرداخت و عنوان کرد: در حوزه امداد و نجات از آغاز مراسم باشکوه راهپیمایی عظیم مردمی در اربعین حسینی به بیش از ۱۴ هزار ۳۰۰ نفر ارائه خدمات امدادی در دو مرز زمینی شلمچه و چذابه و محورهای طریق الحسین علیه السلام صورت گرفته است.

عبودی مزرعی در تشریح این خدمات اظهار داشت از هشتم مرداد ماه تاکنون ۳۱۰ نفر توسط نجاتگران هلال‌احمر مورد مداوای سرپایی قرار گرفته و ۹۲ نفر دیگر نیازمند انتقال به مراکز درمانی بودند که به وسیله آمبولانس‌های این جمعیت انجام شده است.

وی ادامه داد: از دیگر فعالیت‌های سلامت محور این جمعیت اندازه‌گیری میزان فشار و قندخون زائران و مراجعان به محل استقرار تیم‌های امدادی بوده است و بیش از ۱۳ هزار و ۹۰۰ نفر از این خدمات بهره بردند. از این تعداد، بیش از ۱۰ هزار و ۲۵۰ نفر در محور مرزی شلمچه و بیش از ۳ هزار و ۶۵۰ نفر در محور مرز چذابه بودند.