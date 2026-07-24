به گزارش خبرنگار مهر، حسن عبودی مزرعی عصر امروز جمعه در گفتگویی رسانه‌ای از آغاز فعالیت درمانگاه اربعینی جمعیت هلال احمر خوزستان در منطقه مرزی شیب عراق خبر داد و اظهار کرد: این مرکز درمانی با هدف ارتقای سطح خدمات بهداشتی و درمانی و افزایش دسترسی زائران اربعین حسینی به خدمات سلامت محور راه اندازی شده است.

وی افزود: این درمانگاه با بهره گیری از ظرفیت پزشکان و پیراپزشکان داوطلب، تجهیزات درمانی و امکانات خودرویی جمعیت هلال احمر استان در طول اجرای طرح اربعین حسینی به صورت شبانه روزی به زائران خدمت رسانی خواهد کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان بیان کرد: در این مرکز، خدمات درمان سرپایی، مراقبت های اولیه، ویزیت پزشکی، خدمات دارویی و در صورت نیاز اعزام بیماران به مراکز درمانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام ارائه می شود.

وی ادامه داد: این درمانگاه با مدیریت معاونت بهداشت و درمان جمعیت هلال احمر خوزستان و با مشارکت داوطلبانه بیش از ۶۰ نفر از پزشکان، پرستاران و کادر درمان اضطراری این مجموعه مردم نهاد فعالیت خود را آغاز کرده است.

عبودی مزرعی با تاکید بر اهمیت توسعه همکاری های مشترک در حوزه سلامت اربعین تصریح کرد: راه اندازی این درمانگاه، نمادی از تعامل، هم افزایی و همکاری داوطلبان جمعیت هلال احمر در مسیر خدمت رسانی به زائران حسینی است.

به گزارش خبرنگار مهر، درمانگاه موقت منطقه شیب عراق یکی از مراکز درمانی پیش بینی شده در طرح ملی اربعین حسینی است که با مشارکت نیروهای درمانی داوطلب هلال احمر، خدمات سلامت محور را به زائران در مسیر تردد به عتبات عالیات ارائه می

کند.