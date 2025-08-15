به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر پورجمشیدیان قائم مقام وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین درباره روند بازگشت زائران اظهار داشت: بیش از ۸۰ درصد زائران تاکنون به کشور بازگشته‌اند و در ایام اربعین بیش از ۳ میلیون و ۶۵۰ هزار زائر از کشور خارج شدند.

وی افزود: همه مواکب در مرزها به ویژه موکب‌های اصلی حداقل تا ۲۵ ماه صفر به زائران خدمات ارائه می‌کنند.

رئیس ستاد مرکزی اربعین خاطرنشان کرد: وسایل نقلیه در همه مرزها به ویژه در مرز مهران به اندازه کافی وجود دارد توصیه ما به زائران این است که در بازگشت استراحت کافی داشته باشند و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.