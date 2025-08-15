  1. جامعه
همه مواکب در مرزها حداقل تا ۲۵ صفر به زائران خدمات ارائه می‌دهند

رئیس ستاد مرکزی اربعین با بیان اینکه بیش از ۸۰ درصد زائران تاکنون به کشور بازگشته‌اند، گفت: همه مواکب در مرزها به ویژه موکب‌های اصلی حداقل تا ۲۵ ماه صفر به زائران خدمات ارائه می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر پورجمشیدیان قائم مقام وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین درباره روند بازگشت زائران اظهار داشت: بیش از ۸۰ درصد زائران تاکنون به کشور بازگشته‌اند و در ایام اربعین بیش از ۳ میلیون و ۶۵۰ هزار زائر از کشور خارج شدند.

وی افزود: همه مواکب در مرزها به ویژه موکب‌های اصلی حداقل تا ۲۵ ماه صفر به زائران خدمات ارائه می‌کنند.

رئیس ستاد مرکزی اربعین خاطرنشان کرد: وسایل نقلیه در همه مرزها به ویژه در مرز مهران به اندازه کافی وجود دارد توصیه ما به زائران این است که در بازگشت استراحت کافی داشته باشند و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.

