به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری سی ان ان در اولین تحلیل خود از لحظات ابتدایی دیدار دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه در آلاسکا اعلام کرد که ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه با لبخندی، از پنجره لیموزین زرهی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به بیرون می‌نگریست؛ در حالی که آن‌ها از مقابل صفی از دوربین‌ها در کنار باند فرودگاه آلاسکا می‌گذشتند.

این شبکه خبری در ادامه نوشت: تا اینجا، زبان بدن دو طرف هیچ نشانی از سردی نداشت. هنگامی که پوتین روی فرش قرمز به سمت ترامپ می‌آمد، رئیس‌جمهور آمریکا در حالی که کف می‌زد به استقبال او رفت تا ورودش به خاک آمریکا را پس از ۱۰ سال خوش‌آمد بگوید. آنها با یکدیگر دست دادند و همراه هم به سمت خودرو حرکت کردند. بعدتر، هنگامی که روی صندلی‌ها نشستند، هر دو لبخندهایی رد و بدل کردند؛ هرچند ترامپ چهره بی‌احساس‌تری داشت.

سی ان ان همچنین نوشت: رئیس‌جمهور روسیه به این معروف است که طرز نشستن او، ذهنیت وی را منتقل می‌کند. رؤسای‌جمهور پیشین آمریکا گفته‌اند که او هنگام صحبت با آن‌ها، عادت دارد روی صندلی‌اش لم بدهد؛ نشانه‌ای از بی‌علاقگی. اما پوتین در آلاسکا لم نداده بود. او در آغاز جلسه، کمی به جلو خم شده بود، دستان خود را در هم قفل کرده بود و در حالی که صدای شاتر دوربین‌ها و فریاد خبرنگاران –که بی‌پاسخ می‌ماند– به گوش می‌رسید، جلسه را آغاز کرد.

رسانه‌های روسی اعلام کردند که گفتگوی سران روسیه و آمریکا از ساعتی آغاز شده و همچنان ادامه دارد و این در حالی است که دو طرف از گفتگو با خبرنگاران امتناع کردند.

در این نشست بین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آلاسکا، شخصیت‌های مطرحی در هیئت سیاسی هر دو کشور از وزارت امور خارجه و امور مالی حضور دارند.



بنابر اعلام اسپوتنیک، هیئت روسی حاضر در این اجلاس شامل افراد زیر است: سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه؛ یوری اوکاشوف مشاور ریاست جمهوری روسیه؛ آن دری بیلاووسوف وزیر دفاع روسیه؛ آنتوان سیلوانوف وزیر امور مالی روسیه و کیریل دمیتریف نماینده ویژه روسیه.



هیئت آمریکایی حاضر در نشست مشترک پوتین و ترامپ نیز شامل افراد زیر است: مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا؛ اسکات بیسنت وزیر خزانه‌داری؛ هوارد لوتنیک وزیر تجارت آمریکا؛ جان راتکلیف مدیر سرویس جاسوسی آمریکا و استیو ویتکاف نماینده ویژه آمریکا.



کاخ سفید اعلام کرده است هیئت این کشور شامل ۱۶ مسئول این کشور خواهد بود که از جمله آنها پیت هگست است که نام وی پیش از این در لیست افراد حاضر در نشست نبود، اما وی نیز به پایگاه آلاسکا رفته است تا در نشست امروز مشارکت داشته باشد.