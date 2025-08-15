پوتین: علاقمند به پایان جنگ با اوکراین هستیم؛ ترامپ: شاید به مسکو بروم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، نشست خبری ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آلاسکا برگزار شد.

پوتین رئیس جمهور روسیه در این نشست خبری گفت که مذاکراتی سازنده در آلاسکا داشتیم.

وی خطاب به ترامپ گفت: خوشحالم که شما را در سلامتی می‌ بینم.

رئیس جمهور روسیه اظهار داشت: روسیه و ایالات متحده آمریکا همسایگان نزدیکی هستند، با وجود اینکه اقیانوس آنها را جدا می‌کند.

پوتین گفت: آلاسکا بخشی از تاریخ مشترک بین روسیه و آمریکا است.

وی با بیان اینکه ما همواره ملت اوکراین را ملتی برادر می‌دانسته‌ایم، گفت: ما علاقمند حل مسأله اوکراین هستیم.

رئیس جمهور روسیه گفت که روابط کشورش و آمریکا به پایین‌ترین حد خود از زمان جنگ سرد رسیده است.

پوتین افزود: گفتگو بین روسیه و آمریکا امری ضروری بود و دو کشور باید به گفتگو روی می‌آوردند و از تقابل دور می‌شدند.

رئیس جمهور روسیه با تاکید بر اینکه مذاکرات مفید و سازنده بود گفت: راه حل بحران اوکراین باید راه‌حلی پایدار باشد و نگرانی‌های امنیتی روسیه را برطرف کند.

پوتین تاکید کرد که امکان پایان دادن به درگیری در اوکراین وجود دارد.

رئیس جمهور روسیه در ادامه این نشست خبری افزود: امیدوارم تفاهمات حاصل شده با ترامپ، راه را برای صلح در اوکراین هموار کند.

پوتین ادامه داد: ما شاهد تمایل ترامپ برای درک دلایل درگیری در اوکراین بودیم و علاقمند به پایان دادن به آن هستیم.

رئیس جمهور روسیه گفت که اگر ترامپ رئیس جمهور آمریکا بود درگیری در اوکراین رخ نمی‌داد.

ترامپ: مذاکرات بسیار سازنده بود

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز در نشست خبری با پوتین گفت: مذاکرات بسیار سازنده بود و در مورد بسیاری از نکات توافق شد و برخی از مسائل باقی مانده است.

ترامپ افزود: رئیس جمهور پوتین می‌داند که صحبت از دخالت روسیه در انتخابات ما ساختگی است و من امیدوارم با مسکو همکاری کنم.

وی ادامه داد: با زلنسکی و همکارانم در ناتو تماس خواهم گرفت تا آنها را در جریان محتوای دیدار با پوتین قرار دهم.

ترامپ ضمن تشکر از پوتین و کل تیم او برای مذاکرات گذشته احتمال داد که به مسکو سفر کند.

رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که در «مهم‌ترین بند» توافقات مربوط به اوکراین هنوز توافقی با روسیه حاصل نشده است، اما طرفین «شانس‌های خوبی» برای توافق دارند.