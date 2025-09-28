اطلاعیه خاموشی برق برخی مناطق گچساران در روز یکشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد در اطلاعیه ای از خاموشی مناطق گچساران در روز یکشنبه خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه به منظور اصلاح شبکه برخی مناطق بلوار شهید تاجگردون تا فرعی ۵ کارکنان شمالی، بیمارستان نرگسی، بیمارستان تامین اجتماعی از ساعت ۸:۰۵ تا ۱۰:۰۵ صبح

و کارکنان شمالی، از فلکه سه راهی تا فلکه نرگسی از ساعت ۱۵:۰۵ تا ۱۷:۰۵ و کارکنان جنوبی از فلکه نرگسی تا ابتدای محله لبنان و جاده پازنان از ساعت ۱۶:۰۵ تا ۱۸:۰۵ خاموشی اعمال می شود.

روابط عمومی شرکت برق استان از شهروندان درخواست کرده برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی، تمهیدات لازم را پیش‌بینی کنند.



