۱۳ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در استان بوشهر شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مشایخی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این ساخت و سازها بدون مجوز بوده و برخلاف قوانین حفظ کاربری اراضی کشاورزی انجام شدهاند.
وی با بیان اینکه تخریب اراضی کشاورزی و ساخت و سازهای غیرمجاز موجب خرد شدن و کوچک شدن قطعات زمین میشود گفت: این مسئله باعث کاهش امکان استفاده از ماشینآلات کشاورزی شده و در نتیجه عملکرد و کیفیت محصولات کشاورزی نیز کاهش مییابد.
مدیر امور اراضی بوشهر افزود: زمینهای خردشده توانایی حفظ قابلیت فنی و اقتصادی خود را از دست میدهند و کشت بهینه را دچار مشکل میکنند.
مشایخی با تاکید بر اینکه حفظ کاربری اراضی کشاورزی اهمیت بالایی داشته و جلوگیری از تغییر غیرمجاز کاربری یکی از اهداف مهم مدیریت اراضی است ادامه داد: مدیریت و حفاظت از اراضی کشاورزی برای بهرهوری پایدار بخش کشاورزی ضروری است.
وی تصریح کرد: تخریب اراضی کشاورزی علاوه بر کاهش مساحت و خرد شدن زمینها، میتواند به طور مستقیم بر کیفیت کشاورزی اثر منفی گذاشته و امنیت غذایی را در درازمدت تهدید کند.
