به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران اعلام کرد: پروژه احداث زیرگذر تقاطع بزرگراه شهید آبشناسان با جنت‌آباد، به محض اتمام عملیات اجرایی، از روز گذشته به بهره‌برداری رسید.

عمده تأخیر ایجاد شده و زمان‌بر شدن پروژه مذکور از ناحیه اقداماتی بوده که خارج از اختیارات شهرداری تهران است؛ با این وجود از شهروندان صبور ساکن مجاور پروژه، صمیمانه عذرخواهی می‌کنیم.

«پیوند اجتماعی و احیای دسترسی محله‌های جنت‌آباد مرکزی و شمالی»، همچنین «رفع تداخل ترافیکی» و «ایجاد دسترسی‌های جدید»، از مهم‌ترین دلایل احداث پروژه مذکور محسوب می‌شود.