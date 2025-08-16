قیمت شرکت رتبه یک تا ۵ پیمانکاری؛ خرید و فروش شرکت های پیمانکاری

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بازار خرید شرکت پیمانکاری در ایران، به دلیل نوسانات اقتصادی و فرصت‌های پروژه‌ای متنوع، همواره پررونق بوده است. چه به دنبال گسترش فعالیت‌های خود باشید و چه قصد ورود به این عرصه را داشته باشید، درک پیچیدگی‌های این فرآیند ضروری است. از سوی دیگر، خرید رتبه پیمانکاری برای بسیاری از کارآفرینان نقطه آغاز ورود به این حوزه است. در این مقاله، به بررسی جامع این موضوعات پرداخته و راهنمایی‌های کاربردی برای تسهیل این فرآیندها ارائه خواهیم داد.

هر شرکت پیمانکاری دارای ۵ رتبه (۱ تا ۵) است؛ بالاترین رتبه ۱ و پایین‌ترین رتبه‌ای که می‌توان به یک شرکت پیمکانکاری اختصاص داد رتبه‌ی ۵ است.

هر شرکت پیمانکاری دارای ۵ رتبه (۱ تا ۵) است؛ بالاترین رتبه ۱ و پایین‌ترین رتبه‌ای که می‌توان به یک شرکت پیمکانکاری اختصاص داد رتبه‌ی ۵ است.

شرایط خرید گرید پیمانکاری و ثبت شرکت پیمانکاری سهامی خاص

حداقل ۳ نفر عضو به همراه ۲ نفر بازرس

حداقل سرمایه ۱ میلیون ریال

ارائه گواهی پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تاسیس در آنجا باز شده است.

تعهد پرداخت کل سرمایه

مراحل ثبت شرکت پیمانکاری:

انتخاب نوع شرکت و نام: ابتدا باید نوع شرکت (مسئولیت محدود یا سهامی خاص) را انتخاب کرده و چند نام پیشنهادی با رعایت قوانین ثبت شرکت‌ها (فارسی بودن، عدم تکرار و…) آماده کنید.

تعیین موضوع فعالیت: در این مرحله، باید حوزه دقیق فعالیت‌های پیمانکاری خود را مشخص کنید. این موضوع در اساسنامه شرکت قید می‌شود.

تکمیل مدارک لازم:

تصویر برابر اصل کارت ملی و شناسنامه کلیه شرکا و هیئت مدیره.

گواهی عدم سوء پیشینه برای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل.

تکمیل فرم درخواست ثبت شرکت.

تنظیم اساسنامه، شرکت‌نامه و صورتجلسه موسسین (با توجه به نوع شرکت).

اخذ مجوزهای لازم (در صورت نیاز به فعالیت‌های خاص).

ارسال مدارک به اداره ثبت شرکت‌ها: مدارک از طریق سامانه اداره ثبت شرکت‌ها به صورت آنلاین ارسال و سپس نسخه فیزیکی آن‌ها پست می‌شود.

واریز سرمایه (برای سهامی خاص): در صورت ثبت شرکت سهامی خاص، حداقل ۳۵ درصد سرمایه باید به حساب بانکی شرکت در شرف تاسیس واریز شود.

انواع مختلفی از شرکت‌های پیمانکاری وجود دارند که عبارتند از:

ساختمان

راه و ترابری

کشاورزی

ارتباطات

صنعت و معدن

تاسیسات و تجهیزات

آب

نیرو

نفت و گاز

کاوش‌های زمینی

مرمت ابنیه و آثار تاریخی

مراحل خرید و فروش شرکت پیمانکاری

در مرحله‌ی اول برای تاسیس و یا خرید یک شرکت پیمانکاری نیاز است پوشه‌ی مورد نظر از طرف انجمن صنفی پیمانکاران گرفته شود و صلاحیت لازم تایید گردد.

در مرحله‌ی دوم روزنامه‌ی مربوط به تاسیس، اظهارنامه، اساسنامه و تقاضانامه به اداره ثبت شرکت‌ها ارائه می‌شود.

در مرحله‌ی سوم مدارک تحصیلی و سوابق کارکنان باید ارائه گردد. هرچه کارکنان مدارج علمی و سوابق کاری بالاتری را دارا باشند رتبه‌ی بهتری برای شرکت اخذ می‌شود.

برای شرکت‌های مهندسی نیاز به یک نفر با مدرک مهندسی و ۳ سال سلبقه بیمه و یک نفر بدون سابقه کاری است. حالا برای اخذ رتبه‌ی درخواست شده نیاز به تایید معاونت فنی استانداری است. و در پایان باید نسبت به اخذ کد اقتصادی اقدام شود که با ارائه ی اسناد محل ثبت شرکت‌ها انجام می‌پذیرد.

مزایا و معایب شرکت‌های پیمانکاری

مزایا و معایب شرکت‌های پیمانکاری مربوط به موارد حقوقی و قانونی و نیز چگونگی ارائه خدمات است. همواره به یاد داشته باشید هنگام قراردادهای پیمانکاری تمام جوانب را بررسی نمایید. یک شرکت پیمانکاری متخصص توانایی مدیریت ساخت و ساز و کنترل هزینه‌ها را به خوبی داراست.

مزایای خرید شرکت پیمانکاری:

سابقه و رزومه قوی: شرکت‌های پیمانکاری موجود معمولاً دارای سوابق پروژه‌ای و تجربیات قابل توجهی هستند که می‌تواند در مناقصات و جذب پروژه‌های جدید بسیار کمک‌کننده باشد.

رتبه و گرید پیمانکاری: یکی از مهم‌ترین دلایل خرید شرکت پیمانکاری، دستیابی به رتبه یا گرید پیمانکاری است. اخذ رتبه فرآیندی زمان‌بر و دشوار است و خرید شرکتی با رتبه مناسب، این مسیر را به شدت کوتاه می‌کند.

پرسنل مجرب و تیم متخصص: با خرید یک شرکت، علاوه بر ساختار حقوقی، ممکن است به پرسنل متخصص و کارآزموده‌ای نیز دسترسی پیدا کنید که ارزش زیادی برای پیشبرد پروژه‌ها دارند.

پروژه‌های در حال اجرا: در برخی موارد، شرکت‌های آماده فروش دارای پروژه‌های فعال و در حال اجرا هستند که بلافاصله پس از خرید، جریان درآمدی برای شما ایجاد می‌کنند.

اعتبار بانکی و مالی: شرکت‌های قدیمی‌تر معمولاً دارای اعتبار بانکی و سوابق مالی شفاف‌تری هستند که می‌تواند در دریافت تسهیلات و ضمانت‌نامه‌ها مفید باشد.

مزایای سپردن انجام پروژه‌ها به شرکت‌های پیمانکاری

استفاده از شرکت‌های پیمان کاری در ایجاد پروژه‌ها باعث ایجاد نظم بیشتر و در نتیجه مدیریت بهتر پروژه خواهد شد و با یک برنامه ریزی دقیق موجب توسعه و پیشرفت پروژه می‌شوند. از مزایای دیگر استفاده از شرکت‌های پیمانکاری، انعطاف پذیری بیشتر خدمات پیمانکاری (یعنی اختیار عمل در تمامی حوزه‌های فعالیتشان) است.

از مزیت‌های دیگر استفاده از شرکت‌های پیمان کاری بدست آوردن فرصت‌های بیشتر برای توسعه است. ممکن است شرکتی که انجام پروژه شما را به عهده گرفته همزمان با چند پروژه دیگر هم سروکار داشته باشد همین امر سبب می‌شود فضای مناسبی ایجاد شود تا شما مهارت‌های جدیدی بیاموزید و از تجربیات سایرین استفاده نموده و با متخصصان بیشتری آشنا شوید.

شرایط رتبه بندی پیمانکاری شرکت

از جمله عوامل تاثیر گذار در رتبه بندی شرکت، مبلغ قراردادها و همچنین رشد چشمگیر این مبلغ در طی سال‌های کاری شرکت می‌باشد.هرچه پروژه‌های شرکت بزرگ‌تر باشد تاثیرگذاری بیشتری در رتبه بندی شرکت دارد.

بازار خرید و فروش شرکت پیمانکاری فرصت‌های منحصر به فردی را برای توسعه و ورود به این صنعت ارائه می‌دهد، اما نیازمند دقت و آگاهی کامل از فرآیندها و ریسک‌ها است. از سوی دیگر، ثبت شرکت پیمانکاری برای بنیان‌گذاران جدید، دروازه‌ای برای ورود رسمی به این عرصه محسوب می‌شود. در هر سه حالت، مشاوره با متخصصان حقوقی و مالی مجموعه ما یعنی موسسه حقوقی امیران، انجام بررسی‌های دقیق و رعایت اصول شفافیت، کلید موفقیت و پیشگیری از مشکلات آتی خواهد بود. با برنامه‌ریزی صحیح و رویکردی هوشمندانه، می‌توانید بهترین تصمیم را برای آینده کسب‌وکار پیمانکاری خود اتخاذ کنید.

