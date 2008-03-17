دانشجویان دانشگاه کپنهاک از دانشگاه الزهرا بازدید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محبوبه مباشری - رئیس دانشگاه الزهرا گفت: این دانشگاه تنها دانشگاه جامع تک جنسیتی در ایران و خاورمیانه است. در ایران بیش از یک صد دانشگاه وجود دارد که همگی به صورت مختلط اداره می‌شوند. وجود یک دانشگاه ویژه زنان در ایران، فرصت مناسبی برای آموزش عالی دختران و زنان خانواده‌هایی است که به دلیل پایبندیهای مذهبی، محیطهای غیرمختلط را برای ادامه تحصیل ترجیح می‌ دهند. این دانشگاه دارای هشت دانشکده و دو پژوهشکده شامل 112 رشته و گرایش در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری است.

وی همچنین به پرسشهای میهمانان در خصوص آموزش عالی و اشتغال زنان در ایران و نحوه پذیرش و تحصیل دانشجویان دانشگاه الزهرا پاسخ داد.

مهمانان این دانشگاه در پایان از کتابخانه دانشکده ادبیات، زبانها و تاریخ بازدید کرده و با منابع و امکانات موجود در آن مرکز آشنا شدند.