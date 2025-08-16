  1. بین الملل
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۰۲

واکنش گوترش به نشست پوتین و ترامپ در آلاسکا

واکنش گوترش به نشست پوتین و ترامپ در آلاسکا

دبیرکل سازمان ملل متحد به نشست روسای جمهور آمریکا و روسیه در آلاسکا با هدف پایان دادن به جنگ اوکراین، واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، استفان دوجاریک، سخنگوی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل از نشست ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ، روسای جمهور روسیه و آمریکا استقبال کرد.

دوجاریک دراین‌باره گفت: ما اجلاس روز جمعه بین روسای جمهور آمریکا و فدراسیون روسیه به دقت دنبال کردیم و از تداوم گفتمان سازنده میان کشورهای عضو، استقبال می‌کنیم.

به گفته وی، گوترش بر درخواستش برای آتش‌بس فوری، کامل و بی‌قید و شرط به عنوان گام نخست به سوی صلح در اوکراین، تاکید کرد.

وی افزود: سازمان ملل آماده است تا از تمام تلاش‌های معنادار به سمت این مقصود، حمایت کند.

دیدار بین پوتین و ترامپ در پایگاه نظامی المندورف-ریچاردسون واقع در انکوریج آلاسکا برگزار شد. مذاکرات در قالب «سه به سه» صورت گرفت و دو ساعت و ۴۵ دقیقه به طول انجامید.

