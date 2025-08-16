واکنش گوترش به نشست پوتین و ترامپ در آلاسکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، استفان دوجاریک، سخنگوی آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل از نشست ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ، روسای جمهور روسیه و آمریکا استقبال کرد.

دوجاریک دراین‌باره گفت: ما اجلاس روز جمعه بین روسای جمهور آمریکا و فدراسیون روسیه به دقت دنبال کردیم و از تداوم گفتمان سازنده میان کشورهای عضو، استقبال می‌کنیم.

به گفته وی، گوترش بر درخواستش برای آتش‌بس فوری، کامل و بی‌قید و شرط به عنوان گام نخست به سوی صلح در اوکراین، تاکید کرد.

وی افزود: سازمان ملل آماده است تا از تمام تلاش‌های معنادار به سمت این مقصود، حمایت کند.

دیدار بین پوتین و ترامپ در پایگاه نظامی المندورف-ریچاردسون واقع در انکوریج آلاسکا برگزار شد. مذاکرات در قالب «سه به سه» صورت گرفت و دو ساعت و ۴۵ دقیقه به طول انجامید.