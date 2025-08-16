به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آکسیوس، نخستین دیدار دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با ولادیمیر پوتین، همتای روسیهای وی پس از بازگشت ترامپ به کاخ سفید، به طور مشخص با نمایش قدرت نظامی همراه بود.
تصویر کلی: قرار در آلاسکا به دقت صحنهآرایی شده بود به طوری که پوتین برای رسیدن به ترامپ باید از فرش قرمزی عبور میکرد که دو طرف آن با جنگندههای اف -۲۲ پر شده بود و بمبافکن رادارگریز مشهور بی ۲ موسوم به «شبح» نیز بالای سر او مانور میداد!
ترامپ و پوتین پیش از ورود به صحنه در پایگاه مشترک «المندورف-ریچاردسون»، برای تماشای بمبافکنهای روی آسمان لحظهای مکث کردند.
روشن مثل روز: جنگنده اف -۲۲ رپتور ساخت شرکت لاکهید مارتین جنگنده رادارگریز بی ۲ ساخت شرکت نورثروپ گرامن، در زمره ارزشمندترین و گرانترین تسلیحات آمریکا قرار دارند.
به ادعای آکسیوس، آمریکا در ماه ژوئن در جریان تجاوز علیه تأسیسات هستهای ایران با همدستی رژیم صهیونیستی، از هفت بمبافکن بی ۲ استفاده کرد.
دورنما: گفتگو بین دو رهبران دو قدرت هستهای، بیش از سه سال پس از درگیری سخت در شرق اروپا صورت گرفت. ترامپ گفته خواستار آتشبس است و پوتین تا اینجای کار رغبتی نشان نداده است.
