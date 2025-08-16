 اعزام ۱۵۰۰ مبلغ قرآن با عنوان «سفیر آیه ها» به راهپیمایی اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شغلی، از اعزام ۱۵۰۰ مبلغ قرآنی با عنوان سفیر آیه‌ها به مراسم راهپیمایی اربعین خبر داد که در کنار برپایی بزرگ‌ترین خیمه قرآنی اربعین در عمود ۷۰۶ و حمایت محتوایی از ۹۰ موکب قرآنی در مسیر پیاده‌روی اربعین بخشی از فعالیت‌های این قرارگاه در مراسم اربعین ۱۴۰۴ بود.

وی همچنین از دیگر فعالیت‌های بزرگترین خیمه قرآنی اربعین را ایجاد غرفه کودک و مادر، غرفه ویژه جلسات خانگی قرآن و اجرای پویش میلیونی قرائت سوره فتح عنوان کرد.

مسئول قرار گاه مردمی قرآنی اربعین افزود: تمام تلاش ما این بود که مراسم اربعین امسال رنگ و بوی قرآنی بیشتری داشته باشد و با امام زمان تجدید عهد کنیم که امسال نیز پای کار قرآن و اهل بیت خواهیم ماند.