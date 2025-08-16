تردد زائران از مرز تمرچین به ۱۴۰ هزار نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضایی در این زمینه افزود: سال گذشته تعداد ۱۳۱ هزار زائر ایرانی و خارجی از این مرز تردد داشتند که چند روز مانده به پایان تردد این آمار امسال به ۱۴۰ هزار زائر رسید
وی ادامه داد: آب و هوای مساعد، زیرساختهای مناسب، خدمات رسانی عالی موکبها و مردم پیرانشهر، نزدیکی مسیر برای استانهای شمال و شمال غرب و کشورهای همسایه و حل و فصل کم و کاستیهای سال گذشته عواملی بودند که آمار تردد را به نسبت بالا برد.
رضایی اظهار کرد: اتوبوسها و ونهای مستقر در مرز نیز با هماهنگی راهداری و حمل و نقل جادهای استان به صورت رایگان زائرین را از تمرچین تا ارومیه منتقل میکنند.
مدیر پایانه مرزی تمرچین گفت: خدمات رسانی موکبها تا ۲۸ مرداد و بازگشت آخرین زائر از کربلا همچنان ادامه دارد.
