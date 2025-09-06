  1. اقتصاد
  2. کار و تعاون
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۴۸

مرحله چهارم کالابرگ چهارشنبه ۱۹ شهریور شارژ می‌شود

مرحله چهارم کالابرگ چهارشنبه ۱۹ شهریور شارژ می‌شود

بنا بر اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرحله چهارم کالابرگ الکترونیک چهارشنبه ۱۹ شهریور مصادف با ولادت پیامبر اکرم (ص) شارژ می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله سوم کالابرگ برای دهک‌های اول تا هفتم در ماه جاری شارژ شد و شهروندان تا پایان شهریور زمان دارند تا از این کمک معیشت دولتی برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی استفاده کنند.

در ادامه احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز چهارمین مرحله توزیع کالابرگ الکترونیک خبر داد و گفت: چهارمین مرحله شارژ کالابرگ الکترونیک در دولت چهاردهم از روز چهارشنبه ۱۹ شهریور مصادف با ولادت پیامبر اکرم (ص) آغاز می‌شود.

وی افزود: در این مرحله ابتدا کالابرگ ۳ دهک اول، دوم و سوم شارژ می‌شود. کالابرگ سایر دهک‌ها نیز در تاریخی که اعلام خواهد شد، انجام می‌شود.

میدری با بیان اینکه روند کار همچون گذشته خواهد بود، ادامه داد: اگر مشکلاتی وجود داشته باشد کانال‌های مختلفی برای ارتباط با مردم دیده شده از سیستم‌های پیامکی تا شبکه اجتماعی و بازو کالابرگ و البته شماره‌هایی که در اختیار شهروندان قرار دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان گفت: مشکلی در انجام مراحل قبل وجود نداشت و امیدواریم در مرحله چهارم هم همین گونه باشد و شهروندان از این کمک معیشتی بهره مند شوند.

کد خبر 6580939
فاطمه امیر احمدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها