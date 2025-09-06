به گزارش خبرنگار مهر، مرحله سوم کالابرگ برای دهکهای اول تا هفتم در ماه جاری شارژ شد و شهروندان تا پایان شهریور زمان دارند تا از این کمک معیشت دولتی برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی استفاده کنند.
در ادامه احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز چهارمین مرحله توزیع کالابرگ الکترونیک خبر داد و گفت: چهارمین مرحله شارژ کالابرگ الکترونیک در دولت چهاردهم از روز چهارشنبه ۱۹ شهریور مصادف با ولادت پیامبر اکرم (ص) آغاز میشود.
وی افزود: در این مرحله ابتدا کالابرگ ۳ دهک اول، دوم و سوم شارژ میشود. کالابرگ سایر دهکها نیز در تاریخی که اعلام خواهد شد، انجام میشود.
میدری با بیان اینکه روند کار همچون گذشته خواهد بود، ادامه داد: اگر مشکلاتی وجود داشته باشد کانالهای مختلفی برای ارتباط با مردم دیده شده از سیستمهای پیامکی تا شبکه اجتماعی و بازو کالابرگ و البته شمارههایی که در اختیار شهروندان قرار دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان گفت: مشکلی در انجام مراحل قبل وجود نداشت و امیدواریم در مرحله چهارم هم همین گونه باشد و شهروندان از این کمک معیشتی بهره مند شوند.
