به گزارش خبرگزاری مهر، واریز اعتبار مرحله چهارم کالابرگ الکترونیک از روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه جاری، همزمان با ولادت حضرت رسول اکرم (ص) به حساب سرپرستان خانوارهای دهک‌های اول تا سوم انجام می‌شود.

بر این اساس، سرپرستان خانوار تا پایان آبان ماه سال جاری فرصت دارند خرید خود را انجام دهند.

همچنین، از روز شنبه ۲۹ شهریور ماه سال جاری اعتبار مرحله چهارم کالابرگ برای دهک‌های درآمدی ۴ تا ۷ واریز خواهد شد و سرپرستان خانوار تا پایان آبان ماه فرصت دارند نسبت به خرید کالابرگ اقدام کنند.

این اعتبار برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی در سه گروه کالایی شامل لبنیات، پروتئین و خواربار اختصاص یافته است.

ویژگی‌های طرح کالابرگ الکترونیک:

- مشمولان طرح کالابرگ الکترونیکی می‌توانند متناسب با نیاز خود کالاهای تعیین شده را خریداری کنند.

- محدودیتی در مقدار خرید هر کالا و نشان تجاری وجود ندارد. در صورت خرید بیش از سقف اعتبار تخصیصی، مابه‌التفاوت هزینه باید توسط خریدار پرداخت شود.

- مشمولان می‌توانند خریدهای خود را در چند نوبت انجام دهند و نیازی به استفاده از کل اعتبار در یک مرحله نیست.

- تعداد مشمولین مرحله چهارم طرح کالابرگ الکترونیکی بیش از ۶۰ میلیون نفر است.

- بیش از ۲۵۰ هزار فروشگاه خرد و زنجیره‌ای طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیکی هستند و در اجرای این طرح، مشارکت دارند.

- مشمولان این طرح می‌توانند برای مشاهده فروشگاه‌ها و اطلاع از مانده اعتبار خود، برنامه کاربردی «شما» را از خدمات‌دهندگانی چون «بازار» و «مایکت» دریافت و نصب کنند.

- اطلاع رسانی از میزان موجودی از طریق سرشماره v.refah برای سرپرستان خانوار پیامک می‌شود و این پیامک فقط شامل میزان «اعتبار کالابرگ» بوده و تاکید می‌شود فاقد هر گونه «لینک» است.

همچنین امکان استعلام مانده اعتبار از طریق کد دستوری #۱۴۶۳ *۵۰۰* فراهم شده است.

- مرکز تماس ۶۳۶۹ -۰۲۱ آماده پاسخگویی به سوالات و درخواست‌های مشمولان طرح است.

- دارندگان مانده اعتبار از مراحل قبلی طرح کالابرگ الکترونیکی می‌توانند همچنان از اعتبار خود در دوره حاضر استفاده کنند.

همچنین از هموطنان خواسته شده مراقب کلاهبرداران اینترنتی باشند.