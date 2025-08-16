ثبت تصویر سه بعدی از جنین انسان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این دستاورد چشم انداز بی سابقه ای به یک مرحله حیاتی از تولید مثل ایجاد می کند که برای مدتی طولانی از نظرها مخفی بوده و احتمالا به مقابله با ناباروری مرتبط با شکست در لانه گزینی کمک کند.
تا به حال مطالعه لانه گزینی جنین در انسان محدود به تصاویری بود که در لحظات خاصی ثبت شده بودند. محققان انستیتو مهندسی زیستی کاتالونیا (IBEC) با همکاری بخش تولیدمثل در مرکز Dexeus Mujer در بیمارستان دانشگاهی دکسیوس کشف کردند که جنینها هنگام نفوذ به دیواره رحم نیروی مکانیکی قابلتوجهی وارد میکنند.
ساموئل اوخوسنِگروس محقق ارشد پژوهش می گوید این نیرو برای آنکه جنین به بافت غنی از کلاژن رحم نفوذ کند و با ذخیره خون مادر یکپارچه شود، لازم است. وی در این باره توضیح می دهد: ما شاهد بودیم جنینهای انسانی در رحم نفوذ و طی این فرایند نیروی قابلتوجهی اعمال میکنند. این نیروها ضروری هستند زیرا جنینها باید قادر باشند به بافت رحم نفوذ کنند و کاملاً با آن یکپارچه شوند. این فرایند بهطرز شگفتآوری تهاجمی است.
آملی گودو دیگر مولف ارشد پژوهش اضافه کرد جنین ها به طور فعال محیط خود را تغییر می دهند. آنها به ماتریکس رحم کشش وارد میکنند، آن را حرکت می دهند و بازسازماندهی میکنند و به محرکهای مکانیکی خارجی واکنش نشان میدهند. پژوهشگران فرض را بر آن نهادند که انقباضات طبیعی رحم میتواند بر لانهگزینی در شرایط زنده تأثیر بگذارد و تعامل پویای بین جنین و رحم را برجسته میکند.
آنها برای مطالعه لانهگزینی در شرایط کنترلشده یک پلتفرم آزمایشگاهی توسعه دادند که محیط رحم را شبیهسازی کرد. این سیستم از یک ماتریکس مصنوعی ژلپایه تشکیل شده است که شامل کلاژن، پروتئینی سفت که در تاندونها و غضروف نیز یافت میشود، به همراه پروتئینهای ضروری برای رشد جنین است.
چنین تنظیماتی امکان عکسبرداری سه بعدی فلورسنت و اندازه گیری دقیق نیروهایی که جنین وارد می کند را فراهم کرد. آزمایش ها شامل جنین های انسان و موش و نشان دهنده رفتار لانه گزینی بسیار متمایز بود. جنین موش به سطح رحم می چسبد و هنگام تا شدن رحم به دور آنها پوشانده میشوند اما جنینهای انسانی به طور کامل در بافت نفوذ و به صورت شعاعی از داخل به بیرون رشد میکنند.
به گفته محققان این پلتفرم امکان اندازهگیری «رد پای مکانیکی» نیروهای مذکور را فراهم کرد و چشم اندازی درباره چگونگی تعامل فیزیکی جنینها با رحم ارائه داد.
