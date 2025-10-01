به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکاینیوز، این روش در آینده میتواند منجر به ایجاد سلولهای تخمک یا اسپرم مشابه شود که برای افرادی که با مشکل ناباروری مواجهاند، کمکحال خواهد بود.
فرآیند جدید IVG یا گامتزایی آزمایشگاهی (in vitro gametogenesis) نامیده میشود و شامل بازبرنامهریزی سلولهای پوستی است تا آنها به نوعی از سلولهای بنیادی تبدیل شوند.
محققان اعلام کردهاند این فرآیند پتانسیل درمانی عظیمی برای افرادی دارد که اسپرم یا تخمک قابل استفادهای ندارند. در این فرآیند، هستهها یا بخشهایی از سلول که ماده ژنتیکی در آن ذخیره شده، از سلولهای پوست انسان برداشته میشود. سپس این ماده در تخمکی که هستهاش حذف شده قرار میگیرد؛ این فرآیند انتقال هسته سلول سوماتیک نامیده میشود.
با این حال، سلولهایی که به این روش ساخته میشوند، کروموزومهای زیادی خواهند داشت. این روش برای حذف کروموزومهای اضافی در موشها آزمایش شده، اما هنوز روی سلولهای انسانی آزمایش نشده است.
محققان آمریکایی در پژوهش جدید فرایندی به نام mitomeiosis را انجام دادند که تقسیم سلولهای طبیعی را تقلید میکند و باعث حذف مجموعهای از کروموزومها میشود. به این ترتیب، سلولهای سالم قابل باروری تولید میشوند.
در آزمایشگاه، ۸۲ تخمک در حال رشد با اسپرم بارور شدند که از هر ۱۰ تخمک، یکی به مرحلهای رسید که سلولهای آن به سرعت تقسیم شدند. حدود شش روز بعد، این تخمکها با روش IVF به رحم منتقل شدند.
به گفته محققان انگلیسی، این تحقیق نشان میدهد که پژوهشهای بیشتری در این زمینه لازم است.
نظر شما