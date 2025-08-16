«جای پای زینب» روایتی از زیست زنانه در اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، «جای پای زینب» نام کتابی با محتوای پدیدارشناسی پیاده‌روی زنان ایرانی در اربعین است که توسط محمدعلی کرمی قهی نوشته و از سوی اندیشکده زن و خانواده به چاپ رسیده است.

این کتاب تجربه جدا شدن چند روزه زنان از جریان زندگی عادی و حضور در یک جمع فراملیتی با خاص بودگی‌های مشارکت در شکل‌دهی به وجه سیاسی است.

اربعین به مثابه نماد قدرت شیعه، احساس امنیت زنان ایرانی در کشوری دیگر، احساس معنوی خاص، عبور از فردگرایی و تجربه‌های دیگر، افزون بر آنکه ما را با وجه زنانه عبور از ملت به امت واحد آشنا می‌کند، معانی دیگری را نیز به ما انتقال می‌دهد. تجربه‌های زن ایرانی نقاط اشتراک و تمایزی با تجربه‌های زنان کشورهای دیگر دارد؛ از سوی دیگر شباهت‌ها و تمایزهایی نیز با تجربه‌های مردان حاضر در این آئین دارد.

بنیان حیات اجتماعی-سیاسی تشیع در تقابل با هژمونی سیاسی غالب شکل گرفته است و واقعه عاشورا و مناسک مرتبط با آن نقش مهمی در شکل‌گیری هویت شیعی دارد.

پیاده‌روی اربعین به عنوان یک پدیده اجتماعی نوظهور، واقعیت اجتماعیِ پیچیده و متکثری است. تکثر این پدیده به پیچیدگی رخداد امر دینی در جهان مدرن و بدون روح مذهبی باز می‌گردد که دارای ویژگی‌هایی همچون: گستردگی، فراملیتی و فراقومیتی بودن و فرارفتن از مرزهای خاورمیانه و مخاطب قرار دادن جهان تشیع در سراسر جهان، بازنمایی رسانه‌ای و تأثیر آن بر آگاهی زائر به مثابه سوژه، جغرافیای برون‌مرزی و قرارگرفتن آن در کشور عراق با دارا بودن حافظه تاریخی پرتناقض و پرتعارض در میان‌ذهنیت ایرانی و درنهایت رخداد آن در وقفه و گسست از جریان زندگی عادی و رهاشدگی زائر از روزمرگی‌ها است.

به سخن دیگر پیاده‌روی اربعین در تلاقی و درهم‌پیچیدگی امر دینی با تنوع و تکثر قومیتی، فرهنگی و اجتماعی زائر تجربه می‌شود. هم‌چنین اوضاع کنونی منطقه خاورمیانه و حضور گروه‌های تروریستی در عراق و نیز تنش‌های بین‌المللی میان شیعیان به‌ویژه محور مقاومت با کشورهای غربی را نیز باید بر پیچیدگی رخداد راه‌پیمایی اربعین و فهم آن به عنوان یک میدان پژوهش اجتماعی افزود.