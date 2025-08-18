به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر منیری روز دوشنبه با هدف بررسی وضعیت رویشی و عملکرد مزارع، از اراضی زیر کشت گلرنگ دیم در این شهرستان بازدید کرد.
منیری اظهار کرد: در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴، در مجموع ۶۷ هکتار از اراضی شهرستان به کشت گلرنگ دیم اختصاص یافته که پیشبینی میشود از این سطح حدود ۴۷ تن محصول برداشت شود.
وی با بیان اینکه گلرنگ به دلیل مقاومت بالا به کمآبی و شرایط تنش محیطی، گزینهای مناسب برای مناطق دیمزار به شمار میرود، افزود: این محصول علاوه بر کاربردهای متنوع در صنایع غذایی و دارویی، با داشتن اثرات مثبت در تناوب زراعی، موجب بهبود حاصلخیزی خاک و کاهش آفات و بیماریهای گیاهی میشود.
مدیر جهاد کشاورزی بستانآباد بر لزوم رعایت اصول فنی کشت، مدیریت بهینه علفهای هرز و استفاده از ظرفیتهای ارقام بومی و اصلاحشده برای افزایش عملکرد تأکید کرد.
