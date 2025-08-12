  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۰۱

منابع مالی پروژه انتقال آب ارس مشخص شد؛ صدور مجوزها در راه است

منابع مالی پروژه انتقال آب ارس مشخص شد؛ صدور مجوزها در راه است

تبریز-با پیگیری‌های نمایندگان آذربایجان شرقی، منابع تأمین اعتبار پروژه انتقال آب ارس نهایی و به زودی مجوزهای لازم برای آغاز عملیات اجرایی این پروژه حیاتی صادر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله متفکرآزاد، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی شامگاه دوشنبه از تصمیمات مهم در جلسه نمایندگان آذربایجان شرقی با معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داد.

به گفته وی، در این نشست که با حضور مدیران استانی برگزار شد، راهکارهای اجرایی و تأمین مالی پروژه انتقال آب ارس بررسی شد و مقرر گردید مجوزهای ضروری این طرح ظرف چند روز آینده صادر شود.

متفکرآزاد با اشاره به اهمیت این پروژه در تأمین آب شرب استان، اعلام کرد که منابع مالی موردنیاز نیز در این جلسه تعیین شده است. این نشست در ادامه گفت‌وگوهای هفته گذشته با وزیر نیرو صورت گرفت و گامی اساسی در تسریع آغاز به کار این طرح ملی محسوب می‌شود.

وی در پایان با بیان اینکه پیگیری‌های مستمر نمایندگان و همکاری دستگاه‌های اجرایی موجب شتاب‌بخشی به پروژه خواهد شد، ابراز امیدواری کرد که اجرای این طرح هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.

کد خبر 6557920

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها