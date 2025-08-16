به گزارش خبرگزاری مهر، علی تبریزی روز شنبه در جلسهای که با حضور بهزاد باباخانی، قائممقام صندوق بیمه کشاورزی، شهرام شفیعی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، جواد محمودی، مدیر شعب بانک کشاورزی استان و جمعی از معاونان و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی در تبریز برگزار شد، گفت: استان آذربایجان شرقی چند محصولی است و در سال جاری، با تحت پوشش بیمه قراردادن ۶۰۸ هزار هکتار از مزارع کشاورزی استان، در رده سوم کشوری قرار دارد. همچنین، در بخش بیمه طیور، استان رتبه هفتم کشور را دارد و در بخش بیمه آبزیان، در رتبه ۲۱ کشور قرار داریم.
وی افزود: در حوزه ماشینآلات، استان ما با بیمه ۸۶ دستگاه در رتبه دوم کشوری است. سال قبل به دلیل نبود بیمه فراگیر، پوشش بیمهای محصولات زراعی حدود ۲۲۰ هزار هکتار، دام ۸۳ هزار رأس و باغات نیز به میزان قابل توجهی بوده است. امسال اما در پوشش بیمهای باغات و دام کاهش داشتهایم که نیاز به آسیبشناسی و بررسی دلایل کاهش عملکرد دارد.
تبریزی ادامه داد: سال گذشته کل خسارت پرداختی در استان ۲۷۹ میلیارد تومان بود که از این میزان ۱۵۰ میلیارد تومان مربوط به باغات و ۶۰ میلیارد تومان زراعت، ۶ میلیارد تومان مربوط به دام بوده و مابقی شامل طیور، آبزیان و دیگر بخشها میشد.
مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی آذربایجانشرقی افزود: استان آذربایجانشرقی جزو استانهای کمخطر کشور محسوب میشود و ضریب خطر آن ۰.۶۶ است.
وی در خصوص وضعیت امسال گفت: با توجه به خشکسالی و افزایش خسارت ناشی از تگرگ، مناطقی مانند هشترود و چاراویماق دچار خسارت صددرصدی شدهاند. مراحل بررسی خسارتها در حال انجام است و پیشبینی میکنیم پیوست فنی تا پایان شهریور آماده شود تا پرداخت غرامت به کشاورزان پاییز انجام شود.
