صادرات بیش از ۹۸۰۰ تن محصول کشاورزی و خشکبار از مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خرسندی روز دوشنبه گفت: در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۴، بالغ بر یک هزار و ۸۰۰ تن سیب درختی، ۵ هزار و ۵۰۰ تن خرما و ۲ هزار و ۵۰۰ تن کشمش از طریق گمرک مراغه به کشورهای مختلف جهان صادر شده است که مجموعاً بیش از ۹ هزار و ۸۰۰ تن محصول کشاورزی را شامل می‌شود.

وی کشورهای استرالیا، دانمارک، ایتالیا، کانادا، شیلی، اندونزی، مالزی، روسیه، کرواسی، نیوزیلند، عراق و ترکیه و هند را به عنوان مقاصد صادراتی این محصولات معرفی کرد.

خرسندی در ادامه، ضمن اشاره به اهمیت صادرات محصولات کشاورزی، اظهار کرد: تلاش می‌کنیم با حمایت از کشاورزان و صادرکنندگان، زمینه را برای تداوم و ارتقای سطح صادرات شهرستان فراهم کنیم.

وی با اشاره به نقش جهاد کشاورزی در حمایت از صادرات، تصریح کرد: ارائه آموزش‌های لازم به کشاورزان و صادرکنندگان و برگزاری جشنواره‌های مختلف از جمله برنامه‌های حمایتی مدیریت در این راستا است.

شایان ذکر است، شهرستان مراغه به دلیل شرایط اقلیمی مناسب، یکی از مهم‌ترین مراکز تولید محصولات کشاورزی در استان آذربایجان شرقی به شمار می‌رود و نقش بسزایی در تأمین نیازهای داخلی و صادراتی کشور ایفا می‌کند.