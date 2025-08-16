به گزارش خبرگزاری مهر، صادق نادری روز شنبه در جلسه صندوق بیمه محصولات کشاورزی که با حضور بهزاد باباخانی قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی، شهرام شفیعی رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، جواد محمودی مدیر شعب بانک کشاورزی استان و جمعی از معاونان و مدیران سازمان در تبریز برگزار شد، با اشاره به چالش‌های موجود در روند ارزیابی و پرداخت بیمه محصولات کشاورزی گفت: ارزیابی خسارت‌ها باید بر اساس نظر کارشناسان انجام شود و نه صرفاً بر پایه داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی، چرا که نظر کارشناسان می‌تواند وضعیت واقعی مزارع را دقیق‌تر منعکس کند.

وی با بیان اینکه درصد خسارت‌ها بالاست و کمبود ارزیاب نیز بر مشکلات افزوده، تصریح کرد: نباید اجازه دهیم فصل کاشت به پایان برسد در حالی که هنوز ارزیابی خسارت‌ها تکمیل نشده است؛ این موضوع روند پرداخت به کشاورزان را به تأخیر می‌اندازد و نارضایتی ایجاد می‌کند.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نیز از کاهش استقبال کشاورزان استان از بیمه محصولات خبر داد و گفت: تأخیر در پرداخت خسارت‌ها، هزینه‌های بالای تولید و پایین بودن میزان غرامت از مهم‌ترین عوامل این روند است.

امیرحسین بهداد اجرای طرح‌های تحولی، افزایش اعتبارات ترویجی و توسعه کشاورزی قراردادی را از راهکارهای تقویت بیمه کشاورزی عنوان کرد و گفت: به جز محصولات اجباری، در سایر بخش‌ها سطح بیمه‌گذاری کاهش یافته است.

وی بیان کرد: برخی مشکلات ساختاری و اقتصادی موجب شده تمایل کشاورزان به بیمه کمتر شود؛ از جمله تأخیر در پرداخت خسارت‌ها، خرد بودن اراضی، هزینه‌های بالای تولید، پایین بودن غرامت‌ها و وابستگی به وام‌ها.

بهداد افزود: افزایش بلایای طبیعی مانند خشکسالی و تگرگ، کمبود زیرساخت‌هایی همچون سردخانه‌های مدرن و صنایع تبدیلی و مازاد تولید منجر به افت قیمت محصولات نیز بر این روند تأثیر منفی گذاشته است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به اجرای طرح تحولی ترویج کشاورزی با ۹ راهبرد استراتژیک به صورت پایلوت در آذربایجان شرقی گفت: اعتبارات ترویج کشاورزی بیش از دو برابر افزایش یافته و آموزش، همکاری با تشکل‌ها، توسعه کشاورزی قراردادی، حمایت‌های مالی و تسهیلات از جمله محورهای این برنامه است.

به گفته بهداد، اصلاح الگوی کشت، سنددار کردن اراضی و همکاری با نهادهای بیمه‌ای می‌تواند رغبت کشاورزان به بیمه را افزایش دهد.

وی همچنین تصریح کرد: سال گذشته برای یک زمین زراعی دوبار حق بیمه کسر شده است که این مسئله باید در فرآیندهای بیمه‌ای مورد توجه قرار گیرد.