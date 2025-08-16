۱۱ کیلوگرم مواد مخدر در کاشمر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار حسین دهقانی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه با توجه به اینکه گشتها و استقرار تورهای ایست و بازرسیها از ابتدای جنگ ۱۲ روزه در مناطق شهری و روستایی به ویژه مبادی ورودی و خروجی شهرستان هنوز فعال است اظهار کرد: نیروهای اطلاعاتی و عملیاتی به یک دستگاه خودروی سواری که از شهرستانهای مرزی قصد عبور از کاشمر را داشت مشکوک و در بازرسی از خودرو مقدار ۱۱ کیلو مواد مخدر از نوع تریاک را کشف کردند.
وی با بیان اینکه در این زمینه ۲ متهم دستگیر شدند افزود: به منظور تقویت امنیت و حفظ آرامش شهروندان و در راستای دستورالعملهای ابلاغی از ابتدای جنگ ۱۲ روزه فعالیت پستهای ایست و بازرسی و گشتهای بسیج برای نظارت بیشتر و پیشگیری از هرگونه اقدام خرابکارانه در سطح شهرستان فعال شده است.
فرمانده سپاه کاشمر با قدردانی از حضور و تلاش نیروهای بسیجی در گشتها و ایست و بازرسیها اذعان کرد: خوشبختانه بسیج با نقش اثرگذارش همانند سایر عرصهها در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و پس از آن نقش به سزایی در تأمین امنیت پایداری داشته است، به طوری که شاهد دستگیری اتباع افغانستانی غیرمجاز و مقداری مواد مخدر در گذشته نیز بودیم.
وی ضمن قدردانی از تلاش بیوقفه و همراهی بسیجیان در اجرای طرحها و برنامههای ابلاغی، از شهروندان خواست هرگونه مورد مشکوک، را از طریق شماره تلفن ۱۱۴ اطلاعات سپاه اطلاع دهند.
