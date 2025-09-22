خبرگزاری مهر، گروه استانها - حامد عربزاده: در حالی که این روزها نوبتبندی آب در استان بوشهر به یکی از دغدغههای اصلی شهروندان تبدیل شده، مسئله کیفیت آب نیز به شدت مورد اعتراض مردم قرار گرفته است.
شهروندان بوشهری در گزارشهای متعدد از مزه شور، طعم ناخوشایند و بوی نامطبوع آب خبر میدهند؛ موضوعی که نه تنها زندگی روزمره آنها را تحتتأثیر قرار داده، بلکه نگرانیهایی جدی درباره سلامت و بهداشت عمومی ایجاد کرده است.
استان بوشهر سالها است که با بحران آب دست به گریبان است. بخش عمده آب آشامیدنی این استان از طریق خطوط انتقال از استانهای همجوار نظیر تأمین میشود. با این حال، فرسودگی شبکه توزیع، کمبود منابع پایدار و ظرفیت محدود تصفیهخانهها سبب شده است که کیفیت و کمیت آب به طور مداوم با مشکل مواجه باشد.
از دهه ۷۰ تاکنون طرحهای مختلفی از جمله تکمیل سدها، اجرای خط کوثر و توسعه آبشیرینکنها مطرح شده اما به گفته کارشناسان، هیچیک نتوانستهاند به طور پایدار بحران آب بوشهر را حل کنند. به همین دلیل، شهروندان همچنان هر تابستان با جیرهبندی آب و کیفیت نامناسب آن روبهرو هستند.
آب با بوی نامناسب و طعم شور
در روزهای اخیر، برخی از خانوادههای بوشهری در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کردهاند که آب مصرفی آنها به شدت شور شده و در مواردی حتی بوی نامطبوع به مشام میرسد. این شرایط باعث شده استفاده مستقیم از آب لولهکشی تقریباً غیرممکن شود.
بسیاری از خانوارها مجبور به خرید دستگاههای تصفیه خانگی شدهاند؛ هزینهای که برای بخش بزرگی از مردم فشار اقتصادی مضاعف ایجاد کرده است. برخی شهروندان نیز به خرید آب معدنی روی آوردهاند که نه تنها هزینهبر است، بلکه خود چالشهای زیستمحیطی مانند افزایش پسماند بطریهای پلاستیکی را به دنبال دارد.
حسین احمدی یکی از ساکنان محله بهمنی بوشهر با گلایه از کیفیت پایین آب در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: این روزها آب لولهکشی به حدی شور شده که حتی نمیشود با آن چای درست کرد. طعم و بوی بد آب باعث شده خانوادهام فقط از دستگاه تصفیه استفاده کنند. هر چند ماه یکبار هم مجبوریم فیلترها را عوض کنیم که هزینه زیادی روی دستمان میگذارد.
عبدالکریم موسوی بازنشسته آموزشوپرورش در بوشهر، نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وعدههای تکراری مسئولان اظهار داشت: هر سال مسئولان میگویند پروژه شیرینسازی یا خط انتقال آب در حال تکمیل است، اما سال بعد دوباره همان مشکلات پابرجاست. سوال من این است که چرا بعد از چند دهه هنوز مسئله آب بوشهر حل نشده؟ ما فقط وعده میشنویم.
نگرانیهای بهداشتی از وضعیت آب
کارشناسان بهداشت بارها هشدار دادهاند که شوری بیش از حد و وجود آلایندهها در آب شرب میتواند سلامت عمومی را تهدید کند. کودکان، سالمندان و بیماران بیش از دیگران در معرض خطر قرار دارند. بروز مشکلات گوارشی، سنگ کلیه و آسیب به سیستم قلب و عروق از جمله عوارض مصرف آب شور و ناسالم عنوان شده است.
با وجود این هشدارها، مردم همچنان پاسخ روشنی از مسئولان درباره وضعیت دقیق کیفیت آب دریافت نکردهاند. این مسئله موجب شده اعتماد عمومی نسبت به مدیریت آب در استان کاهش یابد.
کارشناس بهداشت محیط، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آب آشامیدنی باید از نظر میزان شوری و وجود مواد محلول، مطابق استانداردهای ملی باشد. افزایش بیش از حد شوری میتواند در درازمدت برای بیماران کلیوی، قلبی و حتی کودکان مشکلاتی ایجاد کند. هرچند ممکن است مصرف کوتاهمدت چنین آبی مشکل حادی به وجود نیاورد، اما تداوم این وضعیت نگرانکننده است.
علیرضا مرادی با اشاره به لزوم نظارت دقیق بر کیفیت آب افزود: نمونهبرداریهای مستمر و پایش کیفیت آب توسط دستگاههای مسئول ضروری است. مردم باید اطمینان داشته باشند که آب مصرفی آنها تحت کنترل است. در صورت مشاهده هرگونه تغییر غیرمعمول، اطلاعرسانی شفاف و سریع اهمیت ویژهای دارد.
وعدههای مکرر؛ طرحهایی که نیمهتمام ماندهاند
در سالهای گذشته، بارها وعدههایی درباره تکمیل پروژههای شیرینسازی و انتقال آب مطرح شده است. طرح آبشیرینکن نیروگاه اتمی بوشهر، پروژههای آبشیرینکن در عسلویه و کنگان، و خط دوم کوثر از جمله برنامههایی بودهاند که به عنوان راهکارهای پایدار معرفی شدند.
اما یا این طرحها با تأخیر مواجه شدهاند یا تنها بخشی از آنها عملیاتی شده است. به همین دلیل، مردم بوشهر هنوز نتیجه ملموسی در زندگی روزمره خود مشاهده نمیکنند.
بازگشت تدریجی واحدهای آبشیرینکن بوشهر
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر از بازگشت تدریجی واحدهای آبشیرینکن بوشهر به مدار خبر داد و گفت: با تکمیل عملیات تعمیر و تعویض ممبرانها، مشکل کیفیت آب شهر بوشهر برطرف خواهد شد.
علی بردستانی اظهار داشت: پس از بروز حادثه در خط انتقال کوثر و خروج آن از مدار، تأمین آب شهر بوشهر صرفاً از طریق دو آبشیرینکن انجام میشد. واحد کنترل کیفیت شرکت آبفا در بررسیهای روزانه کاهش کیفیت آب تولیدی را شناسایی کرد که نتایج آزمایشها نشان داد ممبرانهای یکی از آبشیرینکن ها دچار آسیب جدی شدهاند.
وی بیان کرد: در پی این مسئله نشست مشترکی با حضور مدیران و بهرهبردار برگزار شد و تصمیماتی برای تعمیر و سرویس واحدهای آبشیرینکن اتخاذ گردید. نخستین واحد از ۱۱ واحدی که از مدار خارج شده بود دوباره وارد مدار شده و سایر واحدها نیز بهتدریج با تعویض ممبرانها بازسازی میشوند.
بردستانی اضافه کرد: آب تولیدی قبل از ورود به تأسیسات آبرسانی شهید علیرضا ماهینی به طور کامل گندزدایی و سالمسازی میشود و پس از اختلاط با دیگر منابع، بار دیگر تحت پایش و کنترل سلامت قرار میگیرد.
وی اظهار امیدواری کرد با بازگشت خط انتقال کوثر به مدار و تکمیل عملیات تعویض ممبرانها، کیفیت و کمیت آب شهر بوشهر بهبود یابد.
تجربه سالهای گذشته نشان داده است که راهکارهای مقطعی و کوتاهمدت نمیتواند مشکلات آبی بوشهر را برطرف کند. تنها با اجرای کامل پروژههای شیرینسازی، توسعه زیرساختهای انتقال و نوسازی شبکه فرسوده توزیع میتوان به صورت پایدار به این معضل پایان داد.
تا آن زمان، مردم بوشهر همچنان با نوبتبندی آب و کیفیت نامطلوب آن دست به گریبان خواهند بود؛ وضعیتی که بیش از همه، اعتماد عمومی و سلامت جامعه را تحتتأثیر قرار میدهد.
