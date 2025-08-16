به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت الله اسماعیلی، پیش از ظهر شنبه، در نشست شورای آموزش و پرورش قرچک با اشاره به حضور گسترده نوجوانان و جوانان در پیاده‌روی اربعین، گفت: این حضور پرشور و چشمگیر نشان‌دهنده دل‌های پاک و سرشار از عشق به اهل‌بیت (ع) در میان نسل جوان است، که علی‌رغم تمامی هجمه‌های فرهنگی دشمن، پایبندی عمیق خود را به ارزش‌های دینی حفظ کرده‌اند.

وی با قدردانی از مشارکت اقشار مختلف مردم به ویژه دانش‌آموزان در این آئین معنوی، افزود: جلوه‌های ویژه‌ای از شور و نشاط نسل نو در راهپیمایی اربعین دیده شد، به گونه‌ای که بسیاری از نوجوانان حتی با پای برهنه و از سحرگاه مسیر را پیمودند که نشان از اعتقاد راسخ و فطرت پاک آنها دارد.

امام جمعه قرچک ضمن تأکید بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های جوانان، خاطرنشان کرد: متأسفانه تاکنون آنطور که باید به این سرمایه‌های اجتماعی بها داده نشده و برنامه‌های هدفمند و متناسب با نیازهای آنها به اندازه کافی ارائه نشده است. در حالی که جوانان، پایه‌های اصلی پیشرفت و توسعه هر جامعه‌ای به شمار می‌روند.

وی همچنین از تلاش‌های فرماندار شهرستان در حوزه آموزش و پرورش تمجید کرد و گفت: از زمان تصدی مسئولیت، اهتمام ویژه‌ای در زمینه مدرسه‌سازی و رفع نیازهای آموزشی داشته‌اند که قابل تقدیر است و انتظار می‌رود سایر مدیران نیز با رویکردی مشابه، در حوزه‌های فرهنگی و پرورشی قدم بردارند تا موفقیت‌های بیشتری حاصل شود.

اسماعیلی در پایان تأکید کرد که با برنامه‌ریزی دقیق و حمایت مستمر از نسل جوان، می‌توان مسیر رشد معنوی و اجتماعی جامعه را تضمین کرد.