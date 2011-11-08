چهار خبر کوتاه از جشنواره تئاتر کودک در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، تعداد اجراهای نمایش خیابانی "حال زمین خوب نیست" به کارگردانی محمود فرهنگ افزایش یافت.

به دلیل استقبال عمومی از نمایش خیابانی "حال زمین خوب نیست" این نمایش علاوه بر اجرا در مجتمع های فرهنگی و هنری بوعلی و شهید آوینی همدان در تعدادی از مدارس شهر همدان نیز اجرا می شود.

بنابراین گزارش محوطه تالار فجر، محوطه مجتمع شهید آوینی، محوطه مجتمع بوعلی سینا و مدارس ابتدایی شاهد، وحدتی پویا، فرزانه و فرزانگان محل اجرای نمایش خیابانی "حال زمین خوب نیست" خواهد بود.

این نمایش امروز و فردا 17 و 18 آبان ماه ساعت 15 و 30 دقیقه و 17 در محوطه مجتمع های فرهنگی و هنری بوعلی سینا و شهید آوینی اجرا می شود.

توزیع 30 هزار برگه مسابقه نقاشی یادمان شهید فهمیده در مدارس همدان

مسئول کمیته شهرستان هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان از توزیع 30 هزار برگه مسابقه نقاشی یادمان شهید فهمیده در مدارس استان همدان خبر داد.

نصرت الله رمضانی انوری افزود: پنج هزار و 500 برگه نقاشی یادمان شهید فهمیده در همدان و در شهرستان های ملایر، نهاوند، تویسرکان، فامین، کبودراهنگ و بهار هر کدام چهار هزار برگه توزیع شده است.

رمضانی انوری افزود: این برگه ها از یازدهم آبان ماه در بین دانش آموزان مدارس استان همدان توزیع شده و شرکت کنندگان در مسابقه تا 25 آبان مهلت دارند نقاشی های خود را به ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خود تحویل دهند.

وی عنوان کرد: به مناسبت هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان 18 نفر از کودکانی که بهترین نقاشی ها را ارائه دهند برگزیده می شوند.

تقدیر دبیرخانه جشنواره تئاتر کودک از امام جمعه و استاندار همدان

دبیرخانه هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با صدور اطلاعیه ای ضمن قدردانی از مردم همدان هنرمندان و اصحاب رسانه، از نماینده ولی فقیه در همدان و استاندار همدان به پاس حمایت های همه جانبه برای انجام کار ویژه و ارزشی و در خور شان مردم همدان تجلیل کرد.

در بخشی از این پیام آمده است: کودکان و نوجوانان امروز آینده سازان فردا هستند و برنامه ریزی برای تعمیق باورهای دینی و ملی در ایشان، از طریق ابزار هنر، جایگاه ویژه ای در این میان خواهد داشت.

آینده سازان این مرز بوم نیاز دارند تا در این سنین حساس، هویت خود را پیدا کنند و در این راستا باور و نگاه غیر تجاری نخبگان و کارشناسان کشور برای ورود به این عرصه سرنوشت ساز، نیاز روزافزونی است که ما را در تبیین ارزشها برای کودکان و نوجوانان یاری می کند.

حمایت شایسته شما از جشنواره هایی که به این منظور برای کودکان و نوجوانان برگزار می شود نشان از آینده نگری شما و نگاه عمیقتان به حوزه فرهنگ و هنر است.

به این وسیله یاری الهام بخش شما برای برپایی هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان را در همدان ارج می نهیم و از خداوند منان آرزوی توفیق روزافزونتان را داریم.

توزیع 35 هزار نشریه امید در مدارس استان همدان

مسئول کمیته شهرستان هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان از توزیع 35 هزار نشریه امید در بین دانش آموزان مدارس استان همدان خبرداد.

نصرت الله رمضانی انوری افزود: از تعداد 35 هزار نشریه امید 17 هزار نشریه در مدارس شهرستان های همدان توزیع شده است.

وی افزود: در شهرستان تویسرکان دو هزار و 200، شهرستان ملایر دو هزار و 500، نهاوند دو هزار و 500، اسدآباد، رزن و کبودراهنگ هر کدام دو هزار و فامنین 800 نشریه توزیع شده است.

وی عنوان کرد: همچنین یک هزار نسخه نشریه امید در آیین اغاز به کار هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در بین کودکان حاضر در سالن پیام توزیع شد.

رمضانی انوری افزود: این نشریه ها در جشن های پرواز بادبادکها نیز در بین کودکان شهرستانی توزیع می شود.

هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان در حال برگزاری است.