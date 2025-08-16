به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، دیدار مشترکی با حضور حجتالاسلام والمسلمین کرمی، مسئول نهاد رهبری در بنیاد ملی نخبگان، و علی باقر طاهرینیا، دبیر ستاد علم و فناوری، در محل ستاد علم و فناوری برگزار شد.
در این نشست، زمینههای همکاری مشترک و تشکیل میز تخصصی «جهش علمی» به منظور تسریع روند توسعه علمی کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
حجتالاسلام والمسلمین کرمی در ابتدا به تشریح سابقه تشکیل دفتر نهاد رهبری در بنیاد ملی نخبگان پرداخت و گزارشی جامع از مهمترین اقدامات این نهاد، از جمله برگزاری نشستهای علمی و فرهنگی ویژه نخبگان، ساماندهی گروههای پیشرو جهاد علمی و برنامههای آینده ارائه کرد.
همچنین نتایج فاز نخست پژوهش پیرامون ضرورتها و الزامات خیزش علمی جدید، تحت عنوان «تولیدات علمی ایران در سطح بینالملل»، به تفصیل ارائه شد.
این گزارش روند تولید علم ایران را در چهار دوره زمانی شامل ۲۰ سال پیش از انقلاب اسلامی، ۲۰ سال اول و دوم انقلاب اسلامی و ۶ سال آغاز گام دوم انقلاب مورد بررسی قرار داد.
در خاتمه جلسه، طاهرینیا با تأکید بر اهمیت ایجاد میز تخصصی «جهش علمی» بیان کرد: این میز با همکاری و محوریت دفتر نهاد رهبری در بنیاد ملی نخبگان و بهرهگیری از ظرفیتهای علمی، علمسنجی، سیاستگذاری و مدیران اجرایی ذیربط تشکیل خواهد شد تا بهصورت تخصصی به مسائل مربوط به جهش علمی کشور بپردازد.
