به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلالاحمر ایران ضمن ابراز همدردی با مردم پاکستان، برای کمکرسانی به سیلزدگان اعلام آمادگی کرد.
متن پیام کولیوند به شرح زیر است:
رئیس محترم جمعیت هلال احمر پاکستان
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مراتب احترام خود را به سرکار عالی، کارکنان و داوطلبان محترم جمعیت هلال احمر پاکستان ابلاغ میکند.
با اندوه فراوان، از وقوع سیلابهای گسترده در مناطق مختلف پاکستان از جمله منطقه کوهستانی خیبر پختونخوا و کشمیر به دنبال بارشهای شدید موسمی مطلع شدیم که متأسفانه به جان باختن شمار زیادی از شهروندان آن کشور و همچنین مفقود شدن دهها نفر دیگر انجامیده است.
جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز همدردی صمیمانه با سرکار عالی و جمعیت هلال احمر پاکستان، مراتب تسلیت خود را به خانوادههای داغدار و آسیبدیدگان این فاجعه غمانگیز اعلام میکند.
در این لحظات دشوار، ما در کنار شما ایستادهایم و آمادگی خود را برای هرگونه همکاری بشردوستانه، از جمله اعزام تیمهای امدادی و درمانی در صورت نیاز، اعلام میکنیم.
با آرزوی سلامتی، توفیق و پایداری برای سرکار عالی و تمامی همکاران جمعیت هلال احمر پاکستان در مسیر انجام خدمات ارزشمند بشردوستانه.
