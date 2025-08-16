  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۳۱

هلال‌احمر ایران آمادگی کمک‌رسانی به سیل‌زدگان پاکستان را اعلام کرد

هلال‌احمر ایران آمادگی کمک‌رسانی به سیل‌زدگان پاکستان را اعلام کرد

رئیس جمعیت هلال‌احمر ایران، ضمن تسلیت به خانواده‌های قربانیان سیل‌های اخیر پاکستان، اعلام کرد: ایران آماده اعزام تیم‌های امدادی و درمانی به این کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر ایران ضمن ابراز همدردی با مردم پاکستان، برای کمک‌رسانی به سیل‌زدگان اعلام آمادگی کرد.

متن پیام کولیوند به شرح زیر است:

رئیس محترم جمعیت هلال احمر پاکستان

جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مراتب احترام خود را به سرکار عالی، کارکنان و داوطلبان محترم جمعیت هلال احمر پاکستان ابلاغ می‌کند.

با اندوه فراوان، از وقوع سیلاب‌های گسترده در مناطق مختلف پاکستان از جمله منطقه کوهستانی خیبر پختونخوا و کشمیر به دنبال بارش‌های شدید موسمی مطلع شدیم که متأسفانه به جان باختن شمار زیادی از شهروندان آن کشور و همچنین مفقود شدن ده‌ها نفر دیگر انجامیده است.

جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز همدردی صمیمانه با سرکار عالی و جمعیت هلال احمر پاکستان، مراتب تسلیت خود را به خانواده‌های داغدار و آسیب‌دیدگان این فاجعه غم‌انگیز اعلام می‌کند.

در این لحظات دشوار، ما در کنار شما ایستاده‌ایم و آمادگی خود را برای هرگونه همکاری بشردوستانه، از جمله اعزام تیم‌های امدادی و درمانی در صورت نیاز، اعلام می‌کنیم.

با آرزوی سلامتی، توفیق و پایداری برای سرکار عالی و تمامی همکاران جمعیت هلال احمر پاکستان در مسیر انجام خدمات ارزشمند بشردوستانه.

کد خبر 6561863

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها