به گزارش خبرنگار مهر، اسد بابایی ظهر شنبه در راستای هماهنگی‌های نهایی برای برگزاری اختتامیه اولین جشنواره کتابخوانی عشایر آذربایجان شرقی با علی سبزیچی مدیرکل امور عشایر این استان، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، دو طرف بر ضرورت توسعه عدالت فرهنگی و تسهیل دسترسی عشایر به منابع کتابخانه‌ای تأکید کردند.

اسد بابایی با اشاره به موفقیت‌های اخیر در برگزاری برنامه‌های فرهنگی برای عشایر از جمله جشنواره فرهنگی و هنری عشایر بخش گرمادوز اظهار کرد: این جشنواره کتابخوانی گامی مهم در راستای ترویج مطالعه در میان جامعه عشایری است که به دلیل شرایط کوچ‌نشینی، دسترسی کمتری به امکانات فرهنگی دارند.

علی سبزیچی نیز با استقبال از این طرح، بر اهمیت همکاری بین‌دستگاهی برای توسعه خدمات فرهنگی در مناطق عشایری تأکید کرد و گفت: عشایر استان دارای ظرفیت‌های فرهنگی و هنری بالایی هستند و برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند به حفظ و تقویت این میراث کمک کند.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، اختتامیه جشنواره کتابخوانی عشایر شامل بخش‌های مختلفی همچون مسابقات کتابخوانی، نقاشی، جمع‌خوانی، قصه‌گویی و مشاعره خواهد بود. همچنین، از برگزیدگان این جشنواره با اهدای جوایز تقدیر به عمل خواهد آمد.

گفتنی است این جشنواره با مشارکت اداره کل کتابخانه‌های عمومی، اداره کل امور عشایر و دیگر نهادهای فرهنگی استان برگزار می‌شود و انتظار می‌رود زمینه‌ساز برنامه‌های مشترک بیشتری در آینده باشد.