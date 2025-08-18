اسد بابایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از برگزاری مراسم اختتامیه اولین جشنواره کتابخوانی عشایری استان در تاریخ چهارم شهریورماه ۱۴۰۴ در ییلاقات بکر و سرسبز الهرد ورزقان خبر داد و تأکید کرد این رویداد فرهنگی نقطه عطفی در ترویج کتابخوانی میان جوامع عشایری است.

بابایی با بیان اینکه این جشنواره از اول خرداد تا اول شهریور ۱۴۰۴ در مناطق عشایری استان برگزار شد، اظهار داشت: هدف اصلی این جشنواره، ایجاد فرصت‌های برابر فرهنگی برای تمامی اقشار جامعه، به ویژه عشایر عزیز استان بود که گاهی به دلیل شرایط خاص زندگی، دسترسی کمتری به منابع فرهنگی دارند.

وی در تشریح بخش‌های جشنواره افزود: این جشنواره در محورهای متنوعی از جمله نقاشی، قصه‌گویی، کتابخوانی، مشاعره، خوانش منظومه حیدربابای شهریار و شاهنامه فردوسی برگزار شد که با استقبال پرشور عشایر همراه بود. در مراسم اختتامیه نیز از برگزیدگان هر بخش تقدیر خواهد شد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان با اشاره به اهمیت این رویداد خاطرنشان کرد: عشایر آذربایجان شرقی همواره حافظان فرهنگ و ادب این سرزمین بوده‌اند. این جشنواره فرصتی بود تا بتوانیم در کنار آنها، پیوندی عمیق‌تر بین کتاب و زندگی عشایری ایجاد کنیم.

بابایی در ادامه به گستردگی جغرافیایی این رویداد اشاره کرد و گفت: این جشنواره در مناطق عشایری خداآفرین، ورزقان، هوراند، سراب، میانه و مراغه برگزار شد و توانست فضایی شاد و پویا برای ترویج فرهنگ کتابخوانی در میان عشایر فراهم کند.

وی در پایان از همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی، و اداره امور عشایر استان تشکر کرد و افزود: امیدواریم با تداوم چنین برنامه‌هایی، شاهد افزایش فرهنگ کتاب و کتابخوانی و رشد فرهنگی در تمامی نقاط استان، به ویژه مناطق محروم و عشایری باشیم.