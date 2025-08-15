  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۵ مرداد ۱۴۰۴، ۱:۲۲

اسپانیا: تمام معاهدات با اسرائیل باید به حالت تعلیق درآید

اسپانیا: تمام معاهدات با اسرائیل باید به حالت تعلیق درآید

معاون نخست‌وزیر اسپانیا خواستار لغو تمام معاهدات با اسرائیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، معاون نخست وزیر اسپانیا گفت که همکاری با شرکت‌های اسرائیلی به منزله حمایت از یک اقتصاد مبتنی بر نسل کشی است.

وی افزود: تمام معاهدات با اسرائیل باید به حالت تعلیق درآید و اتحادیه اروپا باید خرید سلاح از آن را متوقف کند.

هفته گذشته وزیر امور خارجه اسپانیا گفت: اتحادیه اروپا باید فوراً اقدامی انجام دهد تا از موج جدید خشونت اسرائیل در غزه جلوگیری کند.

«خوزه مانوئل آلبارس» در ادامه سخنانش افزود: نمی‌توانیم دست روی دست بگذاریم و در برابر تشدید اشغالگری نظامی اسرائیل و قحطی سکوت کنیم.

وزیر امور خارجه اسپانیا تأکید کرد: زمان آن رسیده است که اتحادیه اروپا مثل اسپانیا عمل کند و کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد.

کد خبر 6561236

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها