سند ملی آمایش ورزش در آستانه نهایی شدن

به گزارش خبرنگار مهر، رسول منعم در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان قزوین که ظهر شنبه برگزار شد از نهایی شدن سند ملی آمایش سرزمینی ورزش خبر داد و اظهار کرد: این سند به‌عنوان یکی از اولویت‌های دولت چهاردهم، نقش کلیدی در توزیع عادلانه امکانات ورزشی ایفا خواهد کرد.

منعم با اشاره به آغاز تدوین این سند از سال ۱۳۹۹، تأکید کرد: این طرح با تلاش مستمر مجموعه ورزش کشور اکنون در مراحل پایانی قرار دارد و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه متوازن زیرساخت‌های ورزشی در سراسر ایران باشد.

وی همچنین به سیاست‌های جدید وزارت ورزش و جوانان در راستای تحقق عدالت اجتماعی پرداخت و گفت: با رویکرد وفاق ملی دولت، تلاش داریم تا در همه حوزه‌ها، به‌ویژه ورزش، انصاف و عدالت را محور تصمیم‌گیری‌ها قرار دهیم.

منعم به چالش‌های عمرانی حوزه ورزش اشاره کرد و افزود: بیش از چهار هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که برای تکمیل آن‌ها به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

وی از بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی مانند ماده ۲۷ و فروش اموال مازاد برای جذب سرمایه‌گذار و تعیین تکلیف این طرح‌ها خبر داد و عنوان کرد: از دیگر برنامه‌های وزارت ورزش و جوانان، پرداخت تسهیلات به زوج‌های جوان و اجرای دوره‌های مهارت‌آموزی برای سربازان است و می توان آن را در راستای توانمندسازی نسل جوان و ارتقای کیفیت زندگی آنان دانست.

گقتنی است در این نشست ضمن تقدیر از زحمات عباس علایی مقدم، ندا پاکدامن به عنوان سرپرست جدید اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین منصوب شد.