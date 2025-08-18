به گزارش خبرنگار مهر، هادی اخلاقی عصر دوشنبه در نشست شورای اداری شهرستان گناوه اظهار کرد: بسیار خرسندم که در جمع مسئولان و مردم این شهرستان حضور یافتم و سلام استاندار و معاون سیاسی استاندار را به شما ابلاغ میکنم.
مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر با قدردانی از فرماندار و مجموعه فرمانداری گناوه بیان کرد: شهرستان گناوه از دیرباز به عنوان یکی از مناطق مهم اقتصادی و تاریخی استان و کشور مطرح بوده و نام این دیار در سراسر ایران زمین با رونق اقتصادی، فرهنگ غنی و مهماننوازی شناخته میشود.
وی با اشاره به ضرورت تقویت امید اجتماعی و اطلاعرسانی خدمات دولت، افزود: حق مردم است که بدانند دولت و مدیران برای آنان چه اقداماتی انجام میدهند. تلاشها و پیگیریهای شبانهروزی مدیران باید به اطلاع مردم برسد تا امید و اعتماد آنان به نظام تقویت شود.
وی ادامه داد: همبستگی، وفاق ملی و خدمت بیمنت به مردم از شعارهای اصلی دولت است و نمونه بارز آن را در رویدادهای اخیر و رشادتهای نیروهای مسلح تحت هدایت مقام معظم رهبری شاهد بودیم.
مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر ضمن گرامیداشت هفته دولت تأکید کرد: هفته دولت فرصتی برای بیان دستاوردهای یک سال گذشته و ارائه گزارش خدمات به مردم است و همه مدیران باید در این زمینه فعال باشند.
وی همچنین با تبریک انتصاب «حمیده سراجی» به عنوان معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار گناوه خاطرنشان کرد: حضور بانوان شایسته در مسئولیتهای اجرایی یکی از رویکردهای مهم دولت وفاق ملی است و ظرفیت زنان در عرصههای علمی، اجتماعی و مدیریتی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بوشهر تصریح کرد: مدیران شهرستان گناوه سرمایههای ارزشمندی برای توسعه این دیار هستند و امیدواریم با همدلی و تلاش مضاعف، شاهد رشد و شکوفایی هرچه بیشتر این شهرستان باشیم.
در این آئین «حمیده سراجی» به عنوان معاون برنامه ریزی و توسعه فرمانداری شهرستان گناوه با حکم استاندار بوشهر منصوب و معرفی شد.
