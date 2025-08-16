دستور ویژه برای مهار بوی نامطبوع اطراف فرودگاه امام خمینی(ره)

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباس نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، با اشاره به وضعیت شیرابه در مجتمع پردازش و دفع پسماندهای آرادکوه گفت: سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران موظف است تمامی مستندات مرتبط با تأخیر در انعقاد قرارداد با شرکت دانش بنیان برای استقرار فناوری اواپوریشن در تصفیه شیرابه را به معاونت بازرسی استان ارائه کند تا در صورت قصور، برخورد قانونی صورت پذیرد.

وی اضافه کرد: با توجه به مشکلات ناشی از سو مدیریت شیرابه و انتشار بو به دلیل بازچرخانی آن بر روی سلول‌های دفن غیر مهندسی، مقرر شد این رویه به طور کامل متوقف شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران همچنین تصریح کرد: شهرداری تهران تا پایان مردادماه مکلف است ایرادات مطرح شده از سوی دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی در خصوص زباله سوز ۶۰۰۰ تنی را رفع کرده و مطالعات تکمیلی را به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه دهد و علاوه بر این، ظرف مدت دو هفته باید دستگاه‌های تاپ ترن برای هوادهی به فرآیند کمپوست افزوده شود و برنامه ساماندهی این فرآیند با هدف کاهش انتشار بو ارائه شود.

او در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مجتمع دامگستر اشاره کرد و بیان داشت: نحوه مدیریت زیست محیطی این مجتمع باید طی جلسه‌ای با حضور دستگاه‌های نظارتی و اجرایی از جمله بازرسی، جهاد کشاورزی، دامپزشکی و انجمن گاوداری‌ها تعیین تکلیف شود و در صورت عدم اقدام مؤثر، فعالیت این مجتمع متوقف خواهد شد.

عباس نژاد اظهار داشت: با هدف جلوگیری از تخلیه پسماند و فاضلاب در رودخانه‌ها و کانال‌ها و کاهش بوی نامطبوع، شرکت آب منطقه‌ای تهران و سازمان جهاد کشاورزی مکلف به حفاظت و حراست مستمر این منابع شدند و همچنین شرکت آب منطقه‌ای باید نسبت به تنظیم بستر رودخانه‌ها برای جلوگیری از ماندابی شدن و فراهم کردن جریان روان اقدام کند و لایروبی رودخانه‌ها و کانال‌ها در مسیر فرودگاه امام را در دستور کار قرار دهد.

این مقام مسئول اذعان کرد: برای رفع آلودگی بصری ناشی از نخاله‌های ساختمانی در حریم اتوبان تهران، قم محدوده فرودگاه امام، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای موظف به پاکسازی و تسطیح محدوده در هفته جاری شد و همچنین اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان باید نهال‌های مورد نیاز را برای کاشت در این حریم تأمین کند و آب موردنیاز آبیاری نیز توسط شرکت آب و فاضلاب استان تهران از محل پساب تصفیه خانه‌ها تأمین شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: برای حفظ و نگهداشت نهال‌های کاشته شده در حریم اتوبان تهران، قم، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای می‌تواند از ظرفیت بخش خصوصی و همکاری شهرداری‌ها بهره مند شود.