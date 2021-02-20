پیشرفت اقدامات سازمان پسماند برای کاهش بوی نامطبوع اطراف تهران 

به گزارش خبرگزاری مهر، صدرالدین علیپور گفت: روز پنجشنبه معاون امور هماهنگی و عمرانی استانداری تهران، فرماندار شهرری، بخشدار کهریزک، مدیرکل محیط زیست استان تهران، مدیرکل محیط زیست شهرری و مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران به دعوت سازمان پسماند از مجتمع آرادکوه بازدید کردند و در جریان آخرین اقدامات سازمان در حوزه مدیریت بهینه پسماند در مقصد و تلاش‌های ما برای کاهش بوی نامطبوع اطراف تهران قرار گرفتند.

وی با تاکید بر اظهار رضایت اعضای کارگروه از جدیدترین اقدامات سازمان پسماند در مجتمع آرادکوه به عنوان مقصد دفع و پردازش زباله‌های شهر تهران عنوان کرد: در این بازدید معاون استاندار و سایر اعضا روند مدیریت پسماند در مقصد را از حیث کاهش آثار مخرب زیست محیطی پردازش پسماند، مثبت ارزیابی کردند.

علیپور با بیان اینکه پیشرفت محسوس اقدامات سازمان در زمینه مدیریت بهینه پسماند ناشی از اجرای طرح کاپ به عنوان الگوی نوین پسماند است، گفت: براساس تحقیقات صورت گرفته، مجتمع آرادکوه یکی از ۲۸ منبع بوی نامطبوع اتوبان تهران- قم است، به همین دلیل در دو سال گذشته تمام تلاش خود را کردیم تا با اجرای پروژه‌های مختلف، سهم این منبع را به حداقل برسانیم. اکنون این مهم به گفته مسئولان استانداری و محیط زیست استان تهران تا حدود زیادی محقق شده به طوری که حتی در روز بازدید اعضای کارگروه هم هیچ بوی نامطبوعی در مجتمع آرادکوه استشمام نمی‌شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند تصریح کرد: اعضای کارگروه رفع بوی نامطبوع اتوبان تهران- قم با حضور در مجتمع آرادکوه از پروژه‌های افزایش استاندارد کمپوست، بهسازی فرایندهای پردازش و بی خطرسازی در مقصد، افزایش ظرفیت و بهبود کیفی تصفیه خانه شیرابه، احداث و بهره‌برداری از ایستگاه هواشناسی خودکار و فرایند گرانول سازی و غنی سازی کمپوست بازدید کردند.

علیپور در پایان گفت: در این بازدید مسئولان بر پیشرفت محسوس اقدامات سازمان پسماند در زمینه پردازش نهایی زباله و به تبع آن نقش مجموعه آرادکوه در کاهش بوی نامطبوع اطراف تهران تاکید کردند. ما نیز اعلام کردیم که سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با همه توان و جدیت لازم به تمامی مسئولیت‌ها و وظایفش عمل خواهد کرد اما نیل به اهداف زیست محیطی در حوزه پسماند نیازمند حمایت همه جانبه دولت و ایفای نقش‌های مصوب از سوی تمامی دستگاه‌ها است.